Nadchodzi Redmi Pad 5G, który powalczy na rynku z tańszymi tabletami z Androidem

Tani tablet z 5G nadchodzi.

Redmi Pad 5G zapowiada się całkiem nieźle

Źródło: Xiaomi

Ile może kosztować?

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem na rynku może zadebiutować nowy tablet od Xiaomi. Nie będzie to jednak model należący do głównej marki, a sub-marki, co oznacza, że asortyment Redmi może w niedalekiej przyszłości powiększyć się o pierwszy tablet. Informacje na jego temat są obiecujące, dyz może to być jedno z tańszych tego typu urządzeń ze wsparciem dla sieci 5G.Informacja na temat nowego tabletu marki Redmi pochodzi bezpośrednio z wiarygodnego źródła, głoszącego, że urządzenie może zadebiutować oficjalnie już w nadchodzących dniach. Mukul Sharma jest zaufanym i bardzo wiarygodnym źródłem informacji. Nowy tablet będzie niedrogim modelem, być może powiązanym z. Według ITHome, Redmi Pad 5G pojawi się z szybkim ładowaniem o mocy 30 W, a za jego wydajność odpowiadać ma układ SoC Qualcomm Snapdragon 765G (7nm), a zatem jednostka złożona z 8-rzeniowego procesora (9 x Qualcomm Kryo 475) i układu graficznego Adreno 620. Do tego tablet zaoferuje wsparcie dla sieci 5G (SA i NSA), co z pewnością będzie jego znakiem rozpoznawczym. Wszak na rynku nie ma zbyt wielu tabletów z niższego segmentu, obsługujących siec najnowszej generacji.Na froncie Redmi Pad 5G ma zagościć wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz, ale niestety nie mamy aktualnie informacji, jaka jest przekątna, rozdzielczość, a także technologia wykonania, choć w tym przypadku pewnie będzie to panel IPS. Urządzenie zaoferuje również konfigurację poczwórnych głośników, jaką znamy z Xiaomi Pad 5. Otrzymamy również MIUI 13 w specjalnej wersji na tablet z obsługą wygodnego rysika. Na tylnym panelu zagości prawdopodobnie główny aparat 13 MP oferujący rejestrowanie wideo w rozdzielczości do 4K.Na ten moment cena nie jest jeszcze znana, ale wydaje się, że jest miejsce na bardziej przystępny cenowo tablet Xiaomi, gdy spojrzysz na konkurencję i zarazem obecną ofertę firmy. Przypomnijmy - cena Xiaomi Pad 5 zaczyna się od 1899 złotych na polskim rynku, a jest to tablet oferujący 11-calowy wyświetlacz i układ SoC Snapdragon 860.