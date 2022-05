Wszystko, co wiemy o serii ZTE Axon 4-0 tuż przed premierą

To będą świetne smartfony

Już 9 maja bieżącego roku zadebiutują nowe smartfony marki ZTE z serii Axon 40, w skład której wejdą co najmniej trzy warianty - Axon 40, Axon 40 Pro i Axon 40 Ultra. Wszystkie modele zaoferują pełny ekran bez jakiegokolwiek wycięcia, czy też otworu uwagi na zastosowanie technologii trzeciej generacji dla przedniego aparatu pod wyświetlaczem. Do tego jeszcze zostaną wyposażone w świetne aparaty i co najbardziej istotne, na pokładzie będzie sprzętowe szyfrowanie. Zapowiadają się zatem lepiej, niż dobrze.Smartfony po premierze na chińskim rynku zadebiutują w późniejszym czasie również na arenie międzynarodowej. Co bardzo ważne, będą również dostępne na polskim rynku za pośrednictwem internetowego sklepu producenta, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej generacji. Co i nich wiadomo?W obecnych czasach na smartfonach gromadzimy sporo poufnych danych, a do tego jeszcze korzystamy z portali społecznościowych, aplikacji bankowych, czy też serwisów gromadzących dane w chmurze. Z racji tego, że są one dość wrażliwe, bardzo ważne jest ich zabezpieczenie, dlatego też Axon 40, Axon 40 Pro i Axon 40 Ultra wyposażone zostaną w dodatkowy procesor odpowiadający właśnie za bezpieczeństwo. Układ ten ma zagwarantować zabezpieczenie na poziomie sprzętowym poprzez szyfrowanie danych i wszelkich informacji na temat użytkownika.Mocnym akcentem całej serii Axon 40 będzie oczywiście aparat do selfie umieszczony bezpośrednio pod wyświetlaczem. Taki zabieg sprawi, że smartfony zaoferują świetny stosunek ekranu do powierzchni frontowego panelu. Jedna z grafik krążących po internecie ujawnia niezwykle smukłą górną ramkę, jak również zakrzywienie ekranu na dłuższych krawędziach. Mając na uwadze, fakt, że to będzie to trzecia generacja podekranowej kamery należy spodziewać się ulepszonych możliwości fotograficznych.ZTE Axon 40 Pro wyposażony zostanie w aparat główny o rozdzielczości 100 MP, co oznacza, że producent może wykorzystać najnowszy czujnik Samsung ISOCELL HM2. Rozmiar matrycy to 1/1,33” i obsługuje PDAF, Laser AF i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Z grafiki wynika natomiast, że będzie to obiektyw 6P z przysłoną obiektywu f/1.8.Na tylnym panelu ZTE Axon Ultra pojawią się trzy ogromne czujniki aparatu, z których wszystkie będą miały 64 MP. Wszystkie będą również obsługiwać rejestrowanie materiałów wideo w rozdzielczości do 8K. Według niepotwierdzonych informacji, główny i ultraszerokokątny obiektyw mają wykorzystywać dokładnie ten sam czujnik.Za wydajność w ZTE Axon Ultra ma odpowiadać układ SoC Snapdragon 8 Gen 1 w połączeniu z 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci UFS 3.1, a energie dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 65 W.Wszystkie informacje dotyczące najnowszej serii ZTE Axon 40 przedstawiają się genialnie i jeśli się potwierdzą, to niewątpliwie będą to jedne z najlepszych smartfonów zaprezentowanych w pierwszej połowie tego roku. Jeśli ich cena będzie na przystępnym poziomie, to z pewnością spotkają się z ogromnym zainteresowaniem.Źródło: Weibo / fot. tyt. Weibo