Hulajnogi elektryczne Red Bull Racing dostępne w Polsce

Hulajnogi elektryczne Red Bull Racing

Do polskiej sprzedaży trafiają hulajnogi elektryczne Red Bull Racing wyposażone w silnik o mocy 350 W, bezdętkowe opony typu „honeycomb”, akumulatory litowe 7.5 Ah oraz 10 Ah, a także podwójny hamulec i standard IP67. Polskim dystrybutorem hulajnóg elektrycznych Red Bull Racing 8.5 i 10 jest firma 4cv.Nazwy modeli hulajnóg odpowiadają wielkości ich kół: modelposiada koła o rozmiarze 8.5 cala, natomiastwyposażono w duże koła o średnicy 10 cali.Bezdętkowe opony zostały wykonane w technologii „honeycomb” – ich powierzchnia przypomina plaster miodu, co nie tylko zwiększa ich trwałość i odporność na uszkodzenia, lecz także zapewnia lepszą amortyzację. Są one wykonane z połączenia naturalnej gumy i tworzywa polimerowego, co zapewnia elastyczność i wytrzymałość, jak również ma wpływ na „pamięć” kształtu opony przy zmianach ciśnienia i temperatury. Dodatkowo w procesie produkcji została uwzględniona ochrona przed promieniowaniem UV.Pojazdy wykonane są z aluminium. Hulajnogi są wyposażone w silnik o mocy 350 W. Red Bull Racing 8.5 posiada akumulator litowy o pojemności 7500 mAh, którego pełne ładowanie trwa do 5 godzin, pozwalając na przejechanie 20 km na jednym ładowaniu. Hulajnoga Red Bull Racing 10 została wyposażona w pojemną baterię litową 10000 mAh, jej pełne naładowanie trwa 7-8 godzin i umożliwia przejechanie 30 km.