ASUS ZenBook 13 S OLED i ZenBook Pro 15 Flip OLED to dwa nowe i wydajne ultrabooki

Procesory Intel i AMD do wyboru

ASUS ZenBook 13 S OLED

ASUS ZenBook Pro 15 Flip OLED

Cena i dostępność

ASUS zaprezentował dwa nowe ultrabooki wyposażone w ekrany typu OLED. Pierwszy z nich to ASUS ZenBook 13 S OLED ważący zaledwie 999 gramów i wykorzystujący procesor AMD Ryzen 6000H. Z kolei ASUS ZenBook Pro 15 Flip OLED to konwertowalna propozycja z układem Intel Alder Lake i do tego jeszcze kartą graficzną Intel Arc. Są to dwa notebooki zaprojektowane przede wszystkim z myślą o produktywności w podróży, idealne dla profesjonalistów poszukujących niezawodnej maszyny do pracy w dowolnym miejscu. ASUS nie zrezygnował jednak z eleganckiej i przykuwającej wzrok konstrukcji, a także świetnej jakości wykonania. Za tę przyjemność przyjdzie jednak zapłacić.ASUS ZenBook 13 S OLED został wyposażony w 13.3-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED charakteryzujący się rozdzielczością 2.8K (2880 x 1800 pikseli). Jest to panel o proporcjach 16:10, który oferuje jasność szczytowa na poziomie 550 nitów i 100-procentowe pokrycie kolorów w palecie kinowej (DCI-P3). Dotykowy wyświetlacz zabezpieczony został przed uszkodzeniami szkłem Corning Gorilla. Panel wspiera nie tylko dotyk palcem, ale również ASUS Pen 2.0, co świadczyć może o przeznaczeniu tego urządzenia między innymi dla artystów.Najmocniejszy wariant oparty jest na APU AMD Rembrandt (aż do ośmiordzeniowego Ryzen 7 [email protected] ) ze zintegrowaną grafiką Radeon 680M, 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5 na szynie 6400 MHz i pamięcią masowej M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD o maksymalnej pojemności 1 TB.Najnowszy ASUS ZenBook 13 S OLEDyposażony jest również w głośniki Dolby Atmos skalibrowane przez Harman Kardon, kamerkę HD, mikrofon, jak również podświetlaną klawiaturę i NumberPad , który w zależności od aktywności i potrzeb może przekształcić się w klawiaturę numeryczną lub touchpad. Zaplecze komunikacyjne obejmuje: WiFi 6E ax (2x2) , Bluetooth 5.2, gniazdo combo audio i trzy porty USB 3.2 typu C Gen2.Energie dostarcza akumulator o pojemności 67 Wh, który według producenta ma zapewnić do 11 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Podzespoły zamknięto w lekkiej, 999-gramowej obudowie wykonanej ze stopu magnezu i aluminium.Większy i konwertowalny, ASUS ZenBook Pro 15 Flip OLED to notebook, który w razie potrzeby może być używany w wielu trybach, dzięki specjalnym zawiasom wyświetlacza, które umożliwiają jego obrót o 360 °. Ekran OLED, jak można się już domyślać, ma przekątną 15,6 cala i rozdzielczość 2.8K (2880 × 1620 pikseli) w formacie 16:9 z częstotliwością odświeżania 120 Hz, 100% DCI-P3 i obsługą dotyku i pióra ASUS Pen 2.0.W przeciwieństwie do ZenBook 13 S OLED konwertowalny ZenBook Pro 15 Flip OLED bazuje na procesorach Intel dwunastej generacji i dedykowanych układach graficznych Intel Arc. Najmocniejszy wariant może wykorzystywać procesor intel Core i7-12700H na architekturze Intel Alder Lake-H ze zintegrowaną grafiką Intel iris Xe. Opcjonalnie można również wybrać dedykowaną grafikę Intel Arc A370M z 6 GB pamięci GDDR6 lub Intel Arc A350M.Na wyposażenie może zagościć maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5 4800 MHz oraz dysk SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 o maksymalnej pojemności 1 TB. Nie zabrakło oczywiście WiFi 6E (2×2), Bluetooth 5.2, HDMI 2.0, combo audio oraz dwa porty USB C z Thunderbolt 4.Reszta wyposażenia obejmuje podświetlaną klawiaturę RGB z klawiaturą numeryczną, kamerkę na podczerwień umożliwiającą uwierzytelnianie za pomocą rozpoznawania twarzy z technologią Windows Hello oraz dwa głośniki stereo Dolby Atmos i Vision. Energię dostarcza bateria o pojemności 96 Wh. Podzespoły zamknięto w obudowie, która wykonana została z tego samego materiału, co w modelu powyżej. ASUS ZenBook Pro 15 Flip OLED waży 1.8 kg.Na chwilę obecną ASUS nie ujawnił jeszcze ani cen, ani daty wprowadzenia do sprzedaży. Niewykluczone, że ASUS ZenBook 13 S OLED i ZenBook Pro 15 Flip OLED będą dostępne latem lub w okolicach rozpoczęcia roku szkolnego. Na koniec warto jeszcze dodać, że oba laptopy: występują w czterech wariantach kolorystycznych srebrnym, różowym, zielonym i złotym.Źródło: ASUS / fot. tyt. ASUS