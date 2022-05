Samsung zaprezentował pamięć masową UFS 4.0, która znacząco przyspieszy nowe smartfony

Dwukrotnie wyższe prędkości, względem UFS 3.1

Samsung poinformował, że ich najnowsza pamięć masowa UFS 4.0 otrzymała zgodę zarządu JEDEC. Oznacza to, że rozwiązanie, które pojawi się w smartfonach i innych urządzeniach mobilnych w niedalekiej przyszłości, jest zgodne ze standardową specyfikacją JEDEC, a wraz z ulepszeniami Samsunga, ich UFS 4.0 będzie się wyróżniał bardzo dużą szybkością i energooszczędnością.Obecnie najlepsze smartfony na rynku wykorzystują pamięć masową UFS 3.1, która oferuje prędkości odczytu/zapisu porównywalne z przyzwoitym SSD. Ale jeszcze w tym roku powinny pojawić się nowe urządzenia mobilne z pamięcią masową UFS 4.0, które zaoferują prędkości przewyższające te oferowane przez dobrej klasy SSD.Według firmy Samsung najnowsza pamięć Universal Flash Storage (UFS) 4.0 zapewni sekwencyjne prędkości odczytu/zapisu odpowiednio do 4200 MB/s i 2800 MB/s. Nowe rozwiązanie pamięci masowej UFS 4.0 obsługuje prędkości do 23,2 Gb/s na linię, co przekłada się na 2 razy większe prędkości odczytu i 1,6 razy szybsze prędkości zapisu względem pamięci masowej UFS 3.1. Jednocześnie firma obiecuje 46% poprawę efektywności energetycznej.Nowe moduły pamięci masowej typu UFS 4.0 mierzą zaledwie 13 x 11 x 1 mm i oferują pojemność do 1 TB.Warto dodać, że nowe pamięci masowe UFS 4.0 oparte są na technologii V-NAND siódmej generacji i wykorzystują opatentowany kontroler. Pamięć będzie przede wszystkim wykorzystywana we flagowych urządzeniach Samsunga, a do tego sprzedawana innym firmom do użytku w innych produktach. Oprócz smartfonów i tabletów Samsung przewiduje, że pamięć UFS 4.0 będzie wykorzystywana w wirtualnej rzeczywistości, rzeczywistości rozszerzonej i rozwiązaniach motoryzacyjnych.Na koniec warto dodać, że masowa produkcja ma rozpaczą się w trzecim kwartale 2022 roku, a to oznacza, że ​​do końca roku powinniśmy zobaczyć pierwsze telefony, tablety i inne urządzenia z pamięcią UFS 4.0. Najprawdopodobniej pierwszym flagowym smartfonem z tą pamięcią będzie następca Galaxy S22 , aczkolwiek niewykluczone, że UFS 4.0 najpierw pojawi się w jakimś modelu z rodziny Galaxy A. Wszak ta seria jest poniekąd poligonem testowym dl nowych rozwiązań.Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung