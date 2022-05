Gadżety Parkside dla majsterkowicza w Lidlu 20 procent taniej. Tylko w ten dzień

Ciekawa wyprzedaż.

Wyprzedaż produktów marki Parkside w Lidlu

Raj dla majsterkowicza. Tak w skrócie można określić wyprzedaż, która już 9 maja odbędzie się stacjonarnie w sklepach Lidlw oficjalnym sklepie internetowym Lidl.pl. Znajdą się na niej elektronarzędzia, narzędzia, akcesoria, a nawet kosiarki producenta cieszącego się wybitnie dobrymi opiniami. Chodzi o produkty marki Parkside, które wtedy to właśnie będzie dało się zakupić z aż 20-procentowym rabatem. Które dokładnie zostaną przecenione?Najnowsza gazetka Lidla sugeruje, że w niższych cenach nabyć można niemal cały asortyment popularnych produktów Parkside. Jeżeli brakuje Ci czegoś w narzędziówce, to jest to świetna okazja do jej uzupełnienia.