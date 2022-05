Nowy Razer Blade 15 to pierwszy laptop z ekranem OLED 240 Hz

Wszechstronny laptop o dużej mocy

Specyfikacja Razer Blade 15

Źródło: Razer

Cena i dostępność

Pomijając główne podzespoły odpowiedzialne za wydajność, jednym z najistotniejszych elementów wyposażenia każdego laptopa jest oczywiście wyświetlacz. Decydując się na zakup bierzemy pod uwagę wysoką rozdzielczość, wysoką częstotliwość odświeżania, wąskie ramki lub ekran OLED, aby uzyskać głębszą czerń i żywe kolory. Jeśli ktoś chce to wszystko w jednym urządzeniu, to odpowiedzią na oczekiwania jest najnowszy Blade 15 firmy Razer.Wkrótce Razer Blade 15 będzie dostępny w sprzedaży z wyświetlaczem OLED o rozdzielczości do 2560 x 1440 pikseli z częstotliwością odświeżania 240 Hz, co czyni go pierwszym laptopem z ekranem OLED o częstotliwości 240 Hz. Zdecydowanie to połączenie robi piorunujące wrażenie, dlatego też warto spojrzeć na pozostałą część specyfikacji gamingowego laptopa.Wyświetlacz OLED zastosowany w najnowszym wariancie Razer Blade 15 oferuje szczytowa jasność na poziomie 600 nitów i 400 nitów w przypadku jasności typowej. Takie parametry pozwolą na korzystanie z prawdziwego HDR. Ponadto oferuje 100% pokrycie przestrzeni barw klasy kinowej DCI-P3 dla ultrażywych kolorów, aczkolwiek Razer nie ujawnia ile wynosi pokrycie w palecie Adobe RGB. Szkoda, gdyż jest to istotny parametr dla twórców. Czas reakcji 1 milisekundy jest bardzo szybki i odpowiada pozycjonowaniu Razera, że ​​OLED Blade 15 jest odpowiedni zarówno dla twórców, jak i gamerów.Najnowszy Razer Blade 15, to coś więcej niż tylko imponujący ekran. Laptop będzie wykorzystywał 14-rdzeniowy procesor Intel Core i9-12900H i grafikę NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti w wersji dla laptopów. Niestety zabrakło na ten moment informacji na temat ilości pamięci wideo w karcie graficznej. Razer twierdzi, że nowy Blade 15 może być wyposażony w maksymlanie 32 GB pamięci RAM DDR5 i 1 TB SSD, ale będzie również wyposażony w dodatkowe gniazdo M.2, które można wykorzystać do dalszego rozszerzenia przestrzeni dyskowej.Zaplecze komunikacyjne przedstawia się następująco: jeden port Thunderbolt 4 (USB-C), dwa porty USB 3.2 Gen 2 Type C (oba obsługują ładowanie do 15 W), trzy porty USB 3.2 Gen 2 Type-A, jedno gniazdko combo 3.5 mm, pełnowymiarowy czytnik kart SD i HDMI.Całość zostanie zamknięta w aluminiową obudowę frezowaną CNC z laserowo wycinanymi otworami dla głośników. Oczywiście pozostałe elementy charakterystyczne dla rodziny laptopów Blade 15 również będą tutaj obecne.Razer Blade 15 z wyświetlaczem OLEDo częstotliwości odświeżania 240 Hz powinien być dostępny sprzedaży w czwartym kwartale 2022 roku. Za powyżej opisany zestaw będzie trzeba zapłacić 3499.99 dolarów, co po przeliczeniu daje nam około 15600 złotych.Dla porównania ceny laptopa Razer Blade 15 z procesorem Intel Core 12. generacji i grafiką z serii NVIDIA RTX 30xx zaczynają się obecnie od 2499,99 dolarów. Widać zatem, że nowy Blade 15 będzie znacznie droższy.Na ten moment nie jest jasne, kiedy nowy Razer Blade 15 zadebiutuje na polskim rynku, a zatem zainteresowanym pozostaje wyczekiwać kolejnych informacji.Źródło: Razer via hothardware / fot. tyt. Razer