Huawei MatePad SE to tani tablet do nauki i rozrywki, którym producent się nie chwali

Do codziennych zadań wystarczający

Specyfikacja Huawei MatePad SE

Źródło: Huawei

Wyświetlacz: 10,1-calowy IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, tryb ochrony wzroku, tryb e-booków;

Układ SoC: Kirin 710A (14 nm), ośmiordzeniowy procesor (4 x 2.0 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53), grafika ARM Mali-G51 MP4;

Pamięć: 4 GB pamięci RAM z pamięcią 128 GB, microSD do 512 GB;

System operacyjny: HarmonyOS 2.0;

Aparaty: główny 5MP (przysłona f/2.2, autofokus), frontowy 2MP (przysłona f/2,4, stała ogniskowa);

Komunikacja: modem 4G, 3G, 2G, dwuzakresowe WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, port USB typu C;

Czujniki: czujnik światła otoczenia, czujnik monitorowania odległości, czujnik grawitacji;

Audio: dwukanałowe podwójne głośniki o dużej amplitudzie, strojenie Harman Kardon

Akumulator: 5100 mAh

Wymiary i waga: 240.2 x 159 x 7.85 mm , 450 gramów;

Kolor: ciemny niebieski.

Cena i dostępność

Huawei bez zbędnego szumu medialnego zaprezentował nowy tablet - MatePad SE pracujący pod kontrolą systemu HarmonyOS 2.0. To propozycja skierowana przede wszystkim do uczniów, a także wszystkich poszukujących większego ekranu, niż ten w smartfonie do oglądania materiałów z serwisów streamingowych nie tylko na kanapie.Huawei MatePad SE został wyposażony w 10,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1200 pikseli). Z uwagi na fakt, że jest to tania propozycja, ekran okalany jest dość grubymi ramkami, przez co oferuje 80-procentowy stosunek ekranu do obudowy. Warto jednak zaznaczyć, że tablet jest smukły, gdyż ma 7,85 mm grubości i waży około 450 gramów. Nie powinien zatem zbytnio obciążać nadgarstków podczas użytkowania.Jak wspomniałem we wstępie, urządzenie jest skierowane przede wszystkim do młodszych odbiorców i zawiera elementy interaktywne, takie jak plac zabaw dla dzieci i centrum nauki. Będzie to zatem fajne uzupełnienie pomocy dydaktycznych, a także centrum rozrywki po zakończonej nauce.Zaawansowana technologia audio z dwoma głośnikami firmy Harman Kardon jest zintegrowana z efektami dźwiękowymi Huawei Histen 7.0. To powinno przełożyć się na dobrą jakość dźwięku podczas oglądania materiałów wideo, a także słuchania muzyki.Pełna specyfikacja przedstawia się następująco:Po specyfikacji widać, że nie jest to tablet nastawiony na gaming, czy też produktywność, ale w zupełności wystarczający do zadań codziennych - przeglądanie internetu, proste gierki o mniej złożonej grafice, czy też oglądanie filmów i czytanie książek.Huawei MatePad SE jest dostępny w ciemnoniebieskim kolorze i kosztuje 1499 juanów (~1000 zł) za wariant wyposażony tylko w moduł WiFi. Natomiast osoby zainteresowane zakupem modelu WiFi + LTE muszą przygotować 1699 juanów (~1150 zł). Regularna sprzedaż rozpocznie się 6 maja tego roku na rodzimym rynku producenta.Na ten moment nie jest jasne, czy Huawei zdecyduje się wprowadzić ten model w wersji globalnej, a jeśli już tak się stanie, to niewykluczone, że otrzyma nieco zmodyfikowaną specyfikację.Źródło: weibo / fot. tyt. Huawei