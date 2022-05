Samsung Galaxy Z Flip 4 otrzyma większy akumulator, ale czy zaoferuje lepszy czas pracy?

Czy 100 mAh zrobi różnicę?

Według informacji ujawnionych sprzed kilku tygodni nadchodzący Samsung Galaxy Z Fold 4 ma zostać wyposażony w akumulator o takiej samej pojemności, jak poprzednik, a nawet nieco mniejszy, co zdecydowanie nie jest dobrą wiadomością dla potencjalnych nabywców. Na całe szczęście nowe doniesienia dotyczące Galaxy Z Flip 4, a zatem drugiego składaka napawają większym optymizmem. Podobno model ten otrzyma ogniwo większe od poprzednika, ale czy faktycznie przełoży się to na lepsze czasy pracy na pojedynczym ładowaniu? Samsung Galaxy Z Flip 3 został wyposażony w akumulator o łącznej pojemności 3300 mAh i działa od 3 do 5 godzin na włączonym wyświetlaczu, co jest dość rozczarowującym wynikiem. Smartfon nie wytrzymuje całego dnia na pojedynczym cyklu ładowania i bardzo często trzeba go doładowywać. To trochę frustrujące mając na uwadze fakt, że do pełnego naładowania potrzebuje około dwóch godzin. Dlatego też informacje o większym ogniwie w następcy napawają optymizmem.Oczekuje się, że Samsung Galaxy Z Flip 4 zostanie wyposażony w dwa akumulatory. Pierwszy z nich ma mieć pojemność 2400 mAh, a drugi 903 mAh. To z kolei oznacza, że całkowita pojemność wyniesie 3303 mAh. A zatem akumulator w nadchodzącym składaku będzie pojemniejszy o 103 mAh, względem Galaxy Z Flip 3. Oczywiście w tym momencie jest zbyt wcześnie, aby przekonać się, czy zwiększona pojemność zaoferuje realnie lepszy SOT (czas na włączonym ekranie).Jednak dzięki ulepszeniom wprowadzonym w chipsecie Snapdragon 8 Gen 1 Plus (ma on zostać wykorzystany w tym modelu) i prawdopodobnie lepszej optymalizacji oprogramowania różnica może być większa, niż się spodziewamy. Tak czy inaczej, będziemy musieli po prostu poczekać i zobaczyć.Gwoli przypomnienia, Qualcomm zadeklarował zamiar przejścia na chipy dostarczane przez TSMC (Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company). Wszystko wskazuje na to, że zostaną one wykorzystane w układzie Snapdragon 8 Gen 1 Plus.Snapdragon 8 Gen 1 Plus ma pojawić się już pod koniec czerwca lub na początku lipca. Podobno Qualcomm ma zamiar definitywnie zastąpić układ produkowany przez Samsunga, aby uniknąć dalszych problemów i skupić się wyłącznie an dostarczaniu uaktualnionej jednostki.Samsung Galaxy Z Flip 3 wspiera ładowanie o mocy 15 W, co w obecnych czasach jest zdecydowanie poniżej normy i jest niewiarygodnie wolne. Wszak tanie smartfony realme, czy też Xiaomi oferują ładowanie o mocy 33 W, niskobudżetowe 18 W, a niektóre flagowe modele nawet 150 W. I choć nikt nie oczekuje od Samsunga, tak szybkiego lądowania, jak w OnePlus Ace , to jednak te standardowe oferowane przez cała serię Galaxy S22 (25 W) powinno zagościć w Galaxy Z Flip 4.Tymczasem nie ma obecnie żadnych plotek sugerujących, że prędkość szybkiego ładowania może zostać zwiększona w urządzeniach nowej generacji Galaxy Z.Oczekuje się, że Samsung Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 zostaną wprowadzone na rynek w trzecim kwartale tego roku. Miejmy nadzieję, że w nadchodzących przeciekach dowiemy się więcej o specyfikacji i dacie premiery, jak również cenie.Źródło: Galaxyclub / fot. tyt. Samsung