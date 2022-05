Premiera serii Redmi Note 12 coraz bliżej. Dyrektor generalny Redmi zabiera głos

Na dobry początek trzy modele

O nowym Redmi Note poinformował dyrektor generalny Redmi

Źródło: Weibo

Trzy smartfony z serii Redmi Note 12 na początek

Już nie pierwszy raz słyszymy, że seria Redmi Note 12 jest w drodze, dlatego też nie ma się czemu dziwić, że docierają do nas nowe doniesienia na jej temat. Teraz jednak są to oficjalne doniesienia prosto od dyrektora generalnego Redmi, Lu Weibing, który za pośrednictwem serwisu weibo opublikował grafikę, która poniekąd zwiastuje rychłe nadejście smartfonów z rodziny Redmi Note 12.Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż cykl wydawniczy tej rodziny jest dość krótki - zainteresownaie serią Redmi Note jest bowiem duże dlatego też producent chce sprostać oczekiwaniom i zawsze oferować modele o odpowiedniej wydajności i w przystępnej cenie.Telefony z serii Redmi Note 11 zaczęły pojawiać się w Polsce pod koniec lutego bieżącego roku, a zatem są u nas stosunkowo krótko. Wygląda jednak na to, że Xiaomi już przygotowuje nowy telefon z serii Redmi Note, ponieważ dyrektor generalny Redmi, Lu Weibing, opublikował grafikę na Weibo. Plakat zawiera gigantyczny napis Note, a także rok 2022. Dyrektor poinformował, że nadchodząca seria Redmi Note zaoferuje wzrost wydajności w porównaniu z poprzednimi generacjami.Lu Weibing dodał, że Redmi wprowadza na rynek dwa generacje z serii Note rocznie od 2021 roku. Note 10 został wprowadzony na rynek w pierwszej połowie 2021 roku, podczas gdy seria Note 11 zadebiutowała w drugiej połowie 2021 roku. Redmi będzie miało podobne podejście w 2022 roku. Oznacza to, że seria Note 12 może zadebiutować w najbliższych tygodniach. Rzućmy okiem na specyfikacje serii Redmi Note 12, funkcje i inne znane do tej pory szczegóły.Nadchodząca seria Redmi Note 12 będzie obejmowała początkowo trzy modele: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, jak również Redmi Note 12 Pro+. Podobno wszystkie trzy telefony mają wykorzystywać układy SoC opracowane przez MediaTek.Podobno standardowy wariant Redmi Note 12 ma zostać wyposażony w układ SoC MediaTek Dimensity 810. Jest to ta sama jednostka, która została wykorzystana między innymi w POCO M4 Pro 5G , a także podstawowym z serii Redmi Note 11 - Redmi Note 11. Oczywiście w drugim przypadku mowa jest o modelu na rynek chiński, gdyż w Polsce jest model z układem Qualcomm Snapdragon 680. Będzie zatem niezawodny podczas codziennego użytkowania.Redmi Note 12 Pro otrzyma natomiast Dimensity 1300. Jest on wyposażony w cztery rdzenie ARM Cortex-A78, w tym ultrarwydajny o taktowanu dochodzącym do 3 GHz. Zbudowany przy użyciu procesu produkcyjnego TSMC 6 nm, Dimensity 1300 to niezwykle wydajna konstrukcja, która zapewnia dłuższą żywotność akumulatora.Redmi Note 12 Pro+, jak na model najmocniejszy z serii przystało, napędzany będzie przez potężny układ SoC MediaTek Dimensity 8000. Zbudowany został przy użyciu wysoce zaawansowanego procesu produkcyjnego TSMC N5 (5 nm), zapewnia użytkownikom najlepszą w swojej klasie wydajność energetyczną – szczególnie korzystną w grach z dużą liczbą klatek na sekundę. Warto jeszcze dodać, że z testów Dimensity 8100 wynika, że nieco słabszy Dimensity 8000 oferuje wydajność nieco lepszą niż Snapdragon 870.Źródło: Weibo / fot. tyt. PRedmi