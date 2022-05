Indie zajęły aktywa Xiaomi. Poszło o przekręty Chińczyków

Xiaomi odpiera zarzuty.

Kłopoty Xiaomi w Indiach

"Tak ogromne kwoty będące rzekomo należnością za tantiemy zostały przekazane na polecenie chińskich podmiotów z grupy macierzystej Xiaomi"

"dwóm innym niepowiązanym podmiotom z siedzibą w USA"

"osiągnięcie korzyści przez podmioty z grupy Xiaomi"

Xiaomi znalazło się w niemałych tarapatach finansowych w związku ze swoją, jak twierdzą Indie, nielegalną działalnością. Indyjska agencja przeciwdziałająca praniu pieniędzy poinformowała w sobotę, że przejęła od Xiaomi India aktywa o wartości około 725 milionów dolarów (ok. 3,22 mld złotych) za złamanie krajowych przepisów dewizowych. To gigantyczny cios, zwłaszcza wizerunkowy, zadany chińskiemu producentowi telefonów, który kontroluje indyjski rynek smartfonów.Indyjska agencja Enforcement Directorate poinformowała, że przejęła konta bankowe Xiaomi India po stwierdzeniu, że firma przekazała 725 milionów dolarów trzem zagranicznym podmiotom "pod pozorem opłat licencyjnych". Były to tak naprawdę "nielegalne przelewy". Pieniądze te zostały zablokowane przez Indie. Xiaomi zostało oskarżone o przekazywanie bankom wprowadzających w błąd informacji podczas przekazywania pieniędzy za granicę, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.– napisano. Kwota przekazanabyła również działaniem mającym na celu- dodała agencja.Xiaomi podało w swoim oświadczeniu wydanym w sobotę, że firma postępuje zgodnie z indyjskimi przepisami i jej przedstawiciele uważają, że "płatności licencyjne i dokumenty bankowe przekazano zgodnie z prawem i z prawdą".