Oukitel WP20 - smartfon odporny na upadki, wodę i pył

Spełnia wiele istotnych norm.

Oukitel WP20 na AliExpress - cena

Materiał powstał we współpracy z Oukitel

Źródło: OukitelOukitel WP20 zasilany jest baterią o pojemności 6300 mAh, która powinna zapewnić mu ponadprzeciętny czas pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. Co więcej, w awaryjnych sytuacjach urządzenie może pełnić funkcję powerbanka dla pozostałej elektroniki użytkowej właściciela.Źródło: OukitelSmartfon otrzymał 5,93-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720x1440 pikseli. Rzut oka na zastosowany SoC wyjaśnia, o co chodziło producentowi. Oukitel WP20 wykorzystuje układ MediaTek Helio A22, sparowany z 4 GB pamięci RAM. Ewidentnie chciano tu osiągnąć możliwie jak najdłuższy czas pracy na baterii, a nie wydajność konkurencyjną dla innych smartfonów z tej półki cenowej.Źródło: OukitelUrządzenie działające pod kontrolą Androida 12 oferuje użytkownikowi 32 GB przestrzeni na dane. Nie zabrakło obsługi dwóch kart SIM, niezależnego gniazda na kartę pamięci micro SD oraz zaplecza komunikacyjnego w postaci wsparcia LTE, Bluetooth 5.0, Bluetooth HID i GNS z GPS, GLONASS, Beidou i Galileo.Miłośnicy fotografii mobilnej otrzymają do dyspozycji aparat główny 20 Mpix, pomocniczą kamerę "światłoczułą" oraz przednią kamerkę 5 Mpix.Promocyjna cena Oukitel WP20 na AliExpress wyniesie 89,99 dolarów (ok. 396 złotych ) i ma to być kwota zawierająca podatek VAT. Kwotę tą najpewniej jesteście w stanie dodatkowo obniżyć kuponami dla nowych użytkowników lub innymi - każdy z Was musi zobaczyć, jakie niespodzianki przygotowała dla niego popularna chińska platforma sprzedażowa.Źródło: OukitelWeźcie pod uwagę fakt, iż premiera Oukitel WP20 odbędzie się dopiero 23 maja. W związku z tym dostawa do Polski zostanie zrealizowana najwcześniej na 1 czerwca.