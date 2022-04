Obudowa NZXT dla fanów My Hero Academia trafiła do sprzedaży

Jest absurdalnie droga.



NZXT to firma znana z oferowania graczom obudów inspirowanych popkulturą. W pamięci mam jeszcze dwie całkiem fajne wersje obudowy NZXT H510, przygotowane z myślą o miłośnikach uniwersum gry World of Warcraft. To nie był wyjątek, bowiem seria CRFT zawiera także konstrukcje nawiązujące do światów Cyberpunk 2077, Fallout i Mass Efect. Tym razem producent puszcza oko w stronę fanów mangi My Hero Academia.



NZXT CRFT 10 H510i All Might

Nazwa obudowy jest nieco trudna do zapamiętania, ale sugeruje w sposób jednoznaczny, że mamy tu do czynienia ze zmodyfikowanym wariantem popularnej obudowy NZXT H510i. Oprócz motywów związanych z My Hero Academia zestaw zawiera dopasowany do stylistyki magnetyczny uchwyt na słuchawki PLUS ULTRA.



NZXT CRFT 10 H510i All Might. | Źródło: NZXTObudowa NZXT mieści płyty główne w formacie ATX, micro ATX i mini ITX. Jej wymiary to 460 mm x 428 mm x 210 mm, a masa wynosi 6,8 kg. Oferuje ona 7 slotów PCIe, 4 miejsca dla wentylatorów oraz złącza na przednim panelu USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1 oraz gniazdo słuchawkowe.

W NZXT CRFT 10 H510i All Might znalazła się fabrycznie zainstalowana taśma LED RGB, której podświetleniem użytkownik może swobodnie sterować. To również kontroler współpracujący z oprogramowaniem NZXT CAM, dysponujący dwoma kanałami oświetleniowymi HUE 2 RGB i trzema kanałami wentylatora PWM. W środku nie zabrakło wspornika montażowego dla GPU, dzięki któremu kartę graficzną można zamocować w pionie lub poziomie.







NZXT CRFT 10 H510i All Might trafiła do sprzedaży w cenie 249,99 dolarów (ok. 1107 złotych). To aż dwa razy więcej, niż wynosi cena wersji standardowej. Hm...



Źródło: NZXT