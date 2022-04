Rząd straszy Polaków, którzy kupili zbyt drogie telewizory przy użyciu bonu

Kupującym grożą sprawy karne.

Skorzystałeś z dofinansowania? Możesz mieć problemy

Jakiś czas temu ruszył rządowy program dopłat do zakupu dekoderów DVB-T2 oraz telewizorów wyposażonych w takowe dekodery. Polacy mogą liczyć na dopłaty rzędu 250 złotych do zakupu telewizora lub 100 złotych do zakupu dekodera. Cała akcja ma związek ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2. Rząd niestety nie przygotował sensownych przepisów dotyczących dofinansowań, a teraz straszy Polaków odpowiedzialnością karną.Już ponad 120 tysięcy Polaków złożyło wnioski o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora, pozwalających na odbiór sygnału DVB-T2/HEVC. Jak się ostatecznie okazało o dofinansowanie mógł ostatecznie wnioskować każdy Polak - kryterium dochodowe nie zostało zastosowane. Jedyne w zasadzie ograniczenie polega na tym, że bon może otrzymać wyłącznie jedna osoba w każdym gospodarstwie domowym. Jak się okazuje rząd będzie przyglądał się temu, jak zostały spożytkowane poszczególne bony!Rząd wprowadził program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego, aby pomóc gospodarstwom domowym będącym w trudnej sytuacji materialnej. Skoro jednak nie zastosowano kryterium dochodowego i postanowiono dać bony każdemu, korzystają z nich finalnie różne osoby. Rząd to dostrzega i zapowiada kontrole.