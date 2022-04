iPhone jest nudny. To dlaczego bije rekordy sprzedaży?

Apple znów to robi.



Apple oficjalnie przedstawiło wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku. Amerykańska firma po raz kolejny pobiła wszystkie oczekiwania analityków i inwestorów - raportując przychody i zyski niemal ze wszystkich kategorii swoich produktów.



Jedynym sprzętem, który odnotował spadek sprzedaży był iPad. Patrząc jednak na to, jak dokładnie rozkładają się przychody firmy Tima Cooka można śmiało stwierdzić, że iPhone to niesamowicie mocny gracz.





I to pomimo “nudy” serwowanej nam co roku na jesień.



Na czym Apple zarabia najwięcej?



Przy przedstawianiu inwestorom przychodów, Apple dzieli każdy produkt na jedną z pięciu kategorii. Kategoria “usługi” obejmuje iCloud, App Store, Apple Card i serwis streamingowy Apple Music. “Inne produkty”, to z kolei Apple Watch oraz słuchawki AirPods, a także akcesoria, których nie da się ująć w jednym zdaniu. iPhone, Mac i iPad to rzeczy, które raczej nie wymagają większych wyjaśnień.











fot. Khang Mobile - Unsplash.com



Według Tima Cooka sukcesem stojącym za sprzedażą iPhone’a ma być fakt, że coraz większa liczba użytkowników Androida decyduje się na przesiadkę na iOS, tym samym wymieniając swojego smartfona. Sukces komputerów Mac ma należeć z kolei do świeżo wprowadzonych procesorów M1, które w moment stały się bardzo popularne i chwalone przez użytkowników.



iPhone może być nudny, powtarzalny i taki sam z roku na rok. Jak widać, nawet kosmetyczne zmiany nie stanowią problemu dla Apple oraz wyników sprzedaży. W kuluarach firma ma rozważać również zupełnie nowy model sprzedaży swoich smartfonów - w formie abonamentu.



Pytanie - czy taka decyzja będzie w stanie generować podobne, świetne wyniki finansowe?