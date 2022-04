Elon Musk przekazał Ukrainie baterie Tesla Powerwall

Pomogą zasilić szpitale.

Elon musk przesłał systemy Tesla Powerwall Ukrainie

"Elon Musk, oprócz zestawów Starlink, przekazał Ukrainie stacje Tesla Powerwall.

Dzisiaj dwa szpitale w Borodziance i Irpieniu otrzymały panele słoneczne i systemy oszczędzania energii Tesla Powerwall.

Te panele słoneczne i generatory stały się bardzo popularne w Ameryce. System energetyczny Powerwall ma wysoką autonomię i zapewnia zasilanie awaryjne podczas przerw w dostawie prądu.

Ten najnowocześniejszy sprzęt pomoże Ukraińcom na tych terenach, które najbardziej ucierpiały w wyniku rosyjskiej okupacji.

Pracujemy. Wytrzymajmy to. Wygramy"

Elon Musk robi co może, aby pomóc Ukrainie w odparciu rosyjskiej inwazji wojskowej. Ekscentryczny miliarder błyskawicznie odpowiedział na apel wicepremiera Ukrainy Mychajło Fedorowa , włączając usługę internetu satelitarnego Starlink i wysyłając zestawy umożliwiające łączność z siecią do tego kraju. Na przestrzeni ostatnich tygodni firma SpaceX musiała odeprzeć w związku z tym ataki cybernetyczne ze strony rosyjskich hakerów , z którego to zadania wywiązała się wzorowo. Teraz Elon Musk wysłał na Ukrainę nowy sprzęt, o czym poinformował Mychajło Fedorow. Mowa o systemach magazynowania energii Tesla PowerwallCo to jest Tesla Powerwall? To w wielkim skrócie bateria domowa przeznaczona do magazynowania energii słonecznej lub energii z sieci, pozwalająca używać jej w dowolnym momencie, na przykład w razie awarii zasilania sieciowego. Jednym słowem: sprzęt ograniczający zależność od sieci energetycznej, który może okazać się niezwykle pomocny Ukrainie, regularnie ostrzeliwanej przez rosyjskie pociski. To właśnie takie urządzenia Elon Musk wysłał na Ukrainę, o czym poinformował wicepremier tego kraju.- czytamy w poniższym poście, opublikowanym na Facebooku.Co ciekawe, Tesla Powerwall można ze sobą łączyć w zestawach do 10 baterii, dzięki czemu za ich pomocą da się zasilać nawet bardzo wymagające urządzenia. Mogą być montowane na podłodze lub ścianie, wewnątrz lub na zewnątrz i pracować w temperaturach w zakresie od -20 do +50 stopni Celsjusza. Obudowy mają certyfikat ochrony przed pyłem i wodą IP67.Pojedyncza bateria Tesla Powerwall ma wymiary 1150 mm x 753 mm x 147 mm i masę 114 kilogramów. Jej zdolność magazynowania energii szacowana jest na 13,5 kWh. Szczytowo dostarcza do 7 kW energii lub 5 kW w sposób ciągły.Źródło: Facebook