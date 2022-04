Elektronika w Lidlu tańsza o 20 procent - tylko jednego dnia

Przeceniono dwa fajne produkty.

Lidl przygotował nie lada niespodziankę dla osób, które w majówkę postanowią odwiedzić jeden ze sklepów tej sieci. Tylko w poniedziałek 2 maja popularne produkty marki SilverCrest sprzedawane będą z 20-procentową zniżką. Ma to związek ze specjalną, jubileuszową ofertą z okazji 20-lecia działalności sklepów Lidl.Wszystkie osoby polujące na okazje w Lidlu znają dobrze produkty marki SilverCrest. Sami nierzadko o nich piszemy. 2 maja na sklepowych półkach pojawią się interesujące gadżety do wykorzystania w kuchni. Ich ceny będą naprawdę przystępne.Pierwszą z propozycji jesto mocy 150 W, która w poniedziałek oferowana będzie o 30 złotych taniej, w cenie 99 złotych. Ułatwia ona nie tylko tarcie, ale też ucieranie oraz krojenie warzyw, owoców, twardego sera, czekolady, czy nawet orzechów.

Elektryczna tarka do warzyw SilverCrest. | Źródło: LidlDrugim z przecenionych produktów jest wyciskarka wolnoobrotowa o mocy 300 W, która będzie sprzedawana o 80 złotych taniej, w cenie 249 złotych.pomoże przygotować pełne witamin soki ze świeżych owoców. Jej atutem jest duży otwór o średnicy 75 mm, do którego zmieszczą się nawet duże owoce i warzywa lub po prostu spore ich kawałki. Podobno sprzęt radzi sobie skutecznie nawet z twardymi warzywami, takimi jak marchew.Wyciskarka wolnoobrotowa SilverCrest. | Źródło: LidlOprócz dwóch powyższych produktów zapowiedziano także całą masę akcesoriów kuchennych. Pośród nich znajdą się pojemniki do przechowywania żywności, waga kuchenna, czy nawet wyciskarka owoców.Jeżeli nie macie Lidla w pobliżu, a chcielibyście zakupić któryś z wymienionych tu produktów, to bądźcie spokojni. Nabędziecie je w promocyjnej cenie również w oficjalnym sklepie Lidla pod adresem Lidl.pl.Źródło: Lidl