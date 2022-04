To nie grafika dla górników czy graczy, a nietypowa karta RAID SSD na GPU Nvidii

Zwykli domowi użytkownicy najczęściej nie korzystają z macierzy dyskowych w swoich komputerach. Ich zastosowanie wiąże się (zależnie od tego, jakiego ustawienia RAID użyjemy) z większymi transferami lub ulepszonym bezpieczeństwem danych oraz pewnymi wariantami pośrednimi. Jeśli jednak już decydujemy się na RAID, to zazwyczaj prosta macierz, którą zarządza sam system (i wtedy obciążany jest CPU) lub układ na płycie głównej.



Wydajna energetycznie profesjonalna grafika Nvidia RTX A2000 podstawą karty do macierzy dyskowych

Jednak w przypadku dużych centrów danych, gdzie skala RAID na danych maszynach jest znacznie większa, wygląda to odmiennie. Prosty chip na płycie głównej znany z domowych rozwiązań, nie poradzi sobie z tak zaawansowanymi zadaniami. Dlatego stosuje się RAID obliczany na CPU lub znacznie mocniejsze wyspecjalizowane układy. Jednym z nich dostępnym w formie karty rozszerzeń PCI-Express, jest linia marki Graid. Żeby było ciekawiej, wykorzystuje do tego układy Nvidii z kart graficznych i w najnowszym wydaniu jest bardzo podobna do modelu Nvidia RTX A2000 przeznaczonego dla profesjonalnych zastosowań (chwalą go sobie górnicy kryptowalut). Jednak to karta RAID, więc wcale nie oblicza grafiki i nie ma nawet wyjść obrazu.





Zestawienie szybkości działania macierzy na karcie Graid Supreme Raid SR-1010 / Foto: Graid



Za to odciąża CPU z obsługi procesów I/O. Przy dużych macierzach RAID, zaprzęgnięcie do tego typu pracy GPU o dobrej wydajności energetycznej, daje znacznie lepsze efekty niż rozwiązanie programowe oparte o główny procesor komputera. Według firmy Graid, ich nowy kontroler SR-1010 oparty na GPU GA106 (znanym właśnie z RTX A2000) oferuje do 19M IOPS dla odczytu losowego 4K w optymalnych warunkach pod Linuxem. Wewnętrzne testy wykazały, że to o około 20 proc. lepszy wynik niż dla poprzedniego modelu kontrolera Graid SR-1000.



Superszybki RAID dzięki karcie Graid Supreme Raid SR-1010

Karta Graid Supreme Raid SR-1010 oferuje przepustowość aż do 110 GB/s i macierze RAID 0, 1, 5, 6 oraz 10. SR-1010 obsługuje PCI-Express 4.0, co jest dużym usprawnieniem w stosunku do poprzedniego SR-1000, gdzie mieliśmy tylko PCI-Express 3.0. Dla większego zobrazowania sprawy można też dodać, że tradycyjna profesjonalna grafika Nvidia RTX A2000 ma układ GA106 z 3328 rdzeniami CUDA i 6 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie. A to wszystko przy zaledwie 70 W TGP. Nie poznaliśmy jeszcze ceny Graid Supreme Raid SR-1010, ale jej sprzedaż powinna zacząć się w przyszłym miesiącu. Wspominaną grafikę RTX A2000, która jest podstawą nowego modelu Graid, można kupić w Polskich sklepach już od około 3000 złotych.





Spodziewaliście się dysków z mocą RTX?