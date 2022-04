Mocne uderzenie. Huawei prezentuje w Polsce serię urządzeń dla biznesu

Całe multum urządzeń.

Debiut urządzeń Huawei dla biznesu

"Urządzenia nowej serii produktów dla biznesu i administracji rządowej przeszły szereg rygorystycznych testów jakościowych. Komputery stacjonarne Huawei MateStation B są odporne na działanie czynników atmosferycznych – niską i wysoką temperaturę, niskie ciśnienie, wyższą wilgotność. Laptopy serii Huawei MateBook B przeszły testy jakościowe pod względem odporności na wibracje mechaniczne, pleśń, pył i piasek. W produkcji urządzeń serii dla biznesu wykorzystywane są tylko wyselekcjonowane materiały, które mają zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo"

B jak biznes. Firma Huawei zaprezentowała dzisiaj szeroką gamę urządzeń dedykowanych branży administracyjnej, edukacyjnej, przemysłowej i użytkownikom korporacyjnym. W skład serii B od Huawei wejdą laptopy, komputery stacjonarne, monitory, tablety, drukarki i smarwatche. Jednym słowem: cała masa sprzętu. Ich wspólnym mianownikiem mają być najwyższy poziom zabezpieczeń, wytrzymałość na ekstremalne warunki użytkowania, a także kompatybilność z rozwiązaniami wykorzystującymi chmurę i sztuczną inteligencję.Od czegoś trzeba zacząć, zatem Huawei na polski rynek już teraz wprowadził laptop Huawei MateBook B B3-520. To urządzenie z 15,6-calowym ekranem IPS i wadze zaledwie ok. 1,56 kg, wykorzystujące procesory Intel Core i3-1115G4, Core i5-1135G7 lub Core i7-1165G7. Kolejne sprzęty zadebiutują w Polsce w kolejnych miesiącach. Jakie?Nowa linia urządzeń to zestaw produktów biznesowych, ale też rozwiązań i platform usługowych. Huawei oprócz serii laptopów Huawei MateBook B pokaże komputery stacjonarne Huawei MateStation B, monitory Display B, tablety Huawei MatePad C, jak również drukarkę Huawei PixLab seria B oraz urządzenia z kategorii wearables, jak smartwatch Huawei Watch B. Co je cechuje?- czytamy w komunikacie.Huawei zapewnia o wielowarstwowych zabezpieczeniach, gwarantujących poufność danych. Użytkownicy będą mieli także pełną kontrolę do uprawnień aplikacji. Zlikwidowano przy okazji wrażliwe uprawnienia związane z prywatnością, takie jak rejestry połączeń, wiadomości, połączenia wychodzące i informacje o urządzeniu. Umożliwiono selekcję udostępniania albumów, przyznając zezwolenia indywidualnie dla każdego zdjęcia.Z zainteresowaniem czekamy na premiery kolejnych urządzeń.Źródło: Huawei