Facebook chce, aby okulary do VR zastąpiły Twój komputer

To dość odważna wizja.



Mark Zuckerberg nie kryje się ze swoimi planami - założyciel Facebooka chce, aby zapowiedź kolejnego zestawu do VR spod jego skrzydeł była dla branży technologicznej niczym pierwszy iPhone. Meta zdradziła, iż rozwija w kuluarach Project Cambria.



Gogle, które zostaną pokazane przez firmę jeszcze w tym roku mają docelowo zastąpić nasze komputery i laptopy.



Czy to faktycznie ma szansę się udać?



Meta wierzy w wirtualną rzeczywistość i metaverse



Project Cambria ma być zestawem, który zostanie wyposażony w rozwiązania jakich jeszcze nia ma na rynku - to m.in śledzenie wzroku, rozpoznawanie twarzy i rejestrowanie mimiki, a także zupełnie nowa optyka, która zostanie zainstalowana w goglach. Mark Zuckerberg ma nadzieję, że taki zestaw przełoży się na to, iż ludzie zaczną powoli odchodzić od komputerów oraz klasycznego wykorzystania tych sprzętów.





zestaw do wykorzystania w przedsiębiorstwach. Bardzo możliwe, że nowości będą dotyczyły także coraz bardziej popularnej pracy zdalnej. Już teraz Meta zapowiedziała, iż za gogle rozwijane w ramach Project Cambria trzeba będzie zapłacić więcej niż za zestaw Oculus Quest 2.



O ile więcej? Tego niestety jeszcze nie wiadomo.





fot. Vinicius Amano - Unsplash



W pierwszym kwartale 2022 roku Meta odnotowała straty na poziomie prawie 3 miliardów dolarów. Dział Reality Labs, który zajmuje się rozwojem wirtualnej rzeczywistości i metaverse w amerykańskiej firmie stracił 10 miliardów dolarów. Pomimo to, Mark Zuckerberg dalej wierzy, że uda mu się przekonać dużą liczbę osób do skorzystania z dobroci rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.



Przed premierą Project Cambria, Meta może ujawnić inny produkt oznaczony nazwą kodową Nazare. To również okulary, tyle że do rozszerzonej rzeczywistości - w pełni dostosowane do noszenia w miejscach publicznych.



Źródło: TechCrunch / fot. James Yarema - Unsplash

Co z tego wszystkiego wyniknie? Czas pokaże. Inwestorzy Facebooka pozostają sceptyczni wobec działań firmy wokół konceptu metaverse. Mark Zuckerberg z kolei zdaje się być nim niesamowicie podekscytowany.