Plus: możliwość wymiany na najnowszy iPhone co 2 lata

Od 4 maja br. Plus wprowadza nową formułę zakupu smartfonów Apple. Klienci będą mogli skorzystać z oferty pozwalającej na zakup iPhone w ratach i wymianę na nowszy model już po zapłaceniu 24 z 36 rat. Pozostałych 12 rat zostanie anulowanych.



Plus, jako jedyny operator telekomunikacyjny na polskim rynku, wprowadza program, w ramach którego będzie można kupić iPhone w niskich ratach i co 2 lata wymieniać go na nowszy model. Wystarczy wybrać dowolny abonament i iPhone w umowie na 36 rat. Po spłaceniu 24 z 36 rat, klient będzie mógł zdecydować co chce dalej zrobić: nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone bez zbędnych formalności i wziąć nowy iPhone z nową umową. Zwracany iPhone powinien być sprawny i w dobrym stanie, ale może mieć standardowe oznaki użytkowania. Druga opcja to: płacić pozostałą kwotę w całości lub w 12 ratach i pozostawić sobie telefon na własność.



Obecni klienci Plusa, którzy przedłużają swoją umowę abonamentową, nie zapłacą opłaty początkowej za iPhone. Jeśli zdecydują się na jeszcze dodatkowy abonament z iPhone, ten kolejny dostaną za 1 zł na start. Nowi abonenci zapłacą nie więcej niż 10% wartości smartfona na start. Reszta będzie rozłożona na raty W Plus WYMIANIA będzie można wymieniać swój iPhone na najnowszy co 2 lata. Oferta dotyczy całego portfolio iPhone dostępnego w Plusie.



Ile kosztuje iPhone w Plusie?

Obecni klienci Plusa przedłużający umowę i wybierający np. iPhone 13 Pro 128 GB w programie Plus WYMIANA bez opłaty początkowej, po obligatoryjnych 24 ratach w wysokości 148,60 zł miesięcznie i anulowaniu ostatnich 12 rat, zapłacą za urządzenie łącznie 3566,40 zł. Dla porównania, w przypadku tradycyjnej umowy ratalnej na 24 miesiące (czyli nie w programie Plus WYMIANA) rata wyniosłaby 222,89 zł/mies.



iPhone 13 Pro 128 GB w programie Plus WYMIANA



Plus chwali się, że osoby wybierający omawianą ofertę mogą zaoszczędzić nawet 33% wartości urządzenia, ale czy na pewno? W przypadku tradycyjnej umowy, całkowity koszt iPhone 13 Pro 128 GB wyniesie 5349,36 zł, a w programie WYMIANA 3566,40 zł. Różnica to 1782,96 zł, ale warto pamiętać, że osoba korzystająca z wymiany musi oddać dotychczasowe urządzenie. Jego wartość na rynku używanych smartfonów może być nieco wyższa niż rzekoma oszczędność. Zatem oferta Plusa nie do końca wiąże się z dużymi oszczędnościami przy zakupie iPhone'a, jest z kolei wygodnym rozwiązaniem dla osób, które co dwa lata chcą wymieniać sprzęt na nowy nie martwiąc się jednocześnie o sprzedaż starego modelu.



Źródło: Plus / foto. Thai Nguyen / Unsplash