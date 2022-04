DeepCool prezentuje trzy zgrabne coolery dla procesorów

Idzie lato, zadbaj o niskie temperatury w swoim komputerze.

DeepCool AK400 i AK400WH

DeepCool coraz mocniej poszerza ofertę akcesoriów komputerowych w Polsce. Dobrze się dzieje, bo większy wybór to zawsze doskonała wiadomość dla konsumentów. Tym razem w ofercie producenta pojawią się nowe chłodzenia powietrzne dla procesorów. Mowa o modelach DeepCool AK400, AK400WH oraz AK620 WH. Przyjrzymy się im bliżej.Pierwsza z propozycji to jednowieżowy cooler DeepCool AK400 z czterema niklowanymi rurkami cieplnymi o grubości 6 mm. Radiator wykonano z aluminium, a stopę z miedzi. W zestawie z radiatorem sprzedawany jest wentylator DeepCool 1200 mm FDB PWM, pracujący z prędkością obrotową od 500 do 1850 obrotów na minutę. Producent twierdzi, że jest w stanie skutecznie rozpraszać ciepło z procesorów pobierających do 220 W mocy.