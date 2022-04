Apple od teraz sprzedaje części zamienne. Możesz sam naprawić zepsuty sprzęt

Są nawet instrukcje napraw.



W połowie listopada ubiegłego roku firma Apple



Apple Self Service Repair już działa

Oficjalny sklep z częściami Apple ruszył po adresem części zamienne dla iPhone'ów:



iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 3. generacji (2022)

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony Apple Self Service Repair Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony Apple Self Service Repair

Klient po zapoznaniu się z instrukcją naprawy może złożyć zamówienie na oryginalne części i narzędzia Apple, podając uprzednio numer seryjny naprawianego urządzenia. Części będą działały najprawdopodobniej wyłącznie z tym urządzeniem, aby uniknąć procederowi ich dalszej odsprzedaży.



"Każda oryginalna część Apple jest projektowana i konstruowana specyficznie pod kątem danego produktu oraz przechodzi szczegółowe testy w celu zapewnienia najwyższej jakości, bezpieczeństwa i niezawodności. Części są takie same – w tej samej cenie – jak te dostępne w sieci autoryzowanych serwisów Apple" - czytamy w komunikacie Apple.



W połowie listopada ubiegłego roku firma Apple zapowiadała uruchomienie programu Self Service Repair. Miała to być odpowiedź na krytykę ze strony konsumentów oraz organizacji, wytykających firmie z Cupertino utrudnianie naprawy sprzętu Apple poza drogimi autoryzowanymi punktami obsługi klienta. Teraz Apple Self Service Repair, ale patrząc na ceny podzespołów oraz narzędzi sukces wydaje się jedynie częściowy.Oficjalny sklep z częściami Apple ruszył po adresem selfservicerepair.com . Skorzystać mogą z niego jedynie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, będący posiadaczami wybranych spośród bardzo wąskiej listy urządzeń. Początkowo w sklepie widnieje ponad 200 części i narzędzi, umożliwiających samodzielną naprawę smartfonów. Obecnie można tam kupićKlient po zapoznaniu się z instrukcją naprawy może złożyć zamówienie na oryginalne części i narzędzia Apple, podając uprzednio numer seryjny naprawianego urządzenia. Części będą działały najprawdopodobniej wyłącznie z tym urządzeniem, aby uniknąć procederowi ich dalszej odsprzedaży.- czytamy w komunikacie Apple.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony Apple Self Service Repair



Co ważne, w przypadku chęci zwrotu niektórych uszkodzonych części, Apple deklaruje wypłacenie za nie środków do wykorzystania w sklepie Self Service Repair.



Oprócz części sklep oferuje narzędzia potrzebne do naprawy sprzętu Apple. Mowa o różnych osłonkach, śrubach, kluczach dynamometrycznych, tackach naprawczych, prasach do wyświetlaczy i baterii oraz innych niezbędnych elementach. Można je wypożyczać indywidualnie lub wypożyczyć wszystkich niezbędnych narzędzi na tydzień w cenie 49 dolarów.



Naprawy samodzielne nie będą tanie, ale nieco tańsze niż te dokonywane w oficjalnych punktach Apple. Wielu krytyków Apple spodziewało się zapewne znacznie niższych cen.



Źródło: Apple