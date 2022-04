Klawiatura mechaniczna Cooler Master CK352 kusi ceną w polskich sklepach

Przyciągnie niejedno spojrzenie.

Cooler Master ma w swojej ofercie wiele interesujących akcesoriów dla graczy, a pośród nich są także przeróżne klawiatury mechaniczne. W polskich sklepach zadebiutowała właśnie jedna z najtańszych konstrukcji, która powinna zwrócić uwagę osób poszukujących klawiatury mechanicznej do około 300 złotych. Mowa o Cooler Master CK352, kuszącej nie tylko ceną, ale też możliwością wyboru switchy.Klawiatura Cooler Master CK352 cechuje się minimalistycznym designem, standardowym układem klawiszy z blokiem numerycznym oraz panelem z piaskowanego aluminium. Zależnie od preferencji, gracze mogą zastosować nakładki klawiszy w kolorach czarnym lub szarym.

Cooler Master CK352

Cooler Master CK352 to sprzęt wyposażony w mechaniczne przełączniki (nie podano informacji o ich producencie) o żywotności do 50 milionów kliknięć. W sklepach znalazły się warianty z przełącznikami brązowymi i czerwonymi. Cena Cooler Master CK352 to- całkiem niezła, jeśli weźmiemy pod uwagę obecność podświetlenia RGB.