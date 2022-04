Premiera Xiaomi Mi Band 7 na dniach? Ta funkcja może przesądzić o jej sukcesie

Ta nowa funkcja może przesądzić o jej sukcesie.

Premiera Xiaomi Band 7

Jesteśmy coraz bliżej premiery kolejnej generacji bestsellerowych opasek sportowych od Xiaomi. Mowa oczywiście o Xiaomi Band 7 , która według wcześniejszych przecieków ma otrzymać całą masę ulepszeń. Jeśli wierzyć doniesieniom publikowanym na łamach chińskiego serwisu społecznościowego Weibo, premiera Xiaomi Band 7 odbędzie się już w maju tego roku. Wskazano nawet precyzyjny dzień premiery.Serwis Gizchina powołując się na leakstera z Weibo wskazuje, że premiera Xiaomi Band 7 odbędzie się 10 maja 2022 roku. Oznacza to, że od debiutu urządzenia dzielą nas zaledwie dwa tygodnie. Pogłoski sugerują, że po raz pierwszy w historii opaska sportowa Xiaomi zostanie wyposażona w. Podobne plotki związane już były z poprzednią, czyli obecną generacją lubianego akcesorium. Obecność GPS z pewnością skłoniłaby do zakupu urządzenia nie tylko nowych użytkowników, ale też osoby korzystające ze starszych wersji opasek, pozbawionych tej funkcji.Xiaomi Mi Band 7 będzie sprzedawana w kilku wersjach, co sugerują certyfikacje, które zaczęły pojawiać się w sieci. Na rynku europejskim urządzenie trafi do sklepów jako Xiaomi Smart Band 7.