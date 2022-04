Motorola edge 30 od maja w polskiej sprzedaży. 5G i niezłe możliwości w dobrej cenie

Marka Motorola sukcesywnie powiększa swoje portfolio modeli z linii edge. Już za kilka dni do sprzedaży w Polsce wejdzie atrakcyjnie wyceniona Motorola edge 30. To smartfon z niezłymi możliwościami, który już na start nie jest przesadnie drogim modelem, a producent dodał do niego od razu w zestawie szybką ładowarkę.



Smukła motorola z szybkim ekranem AMOLED i dźwiękiem stereo

Najnowsza Motorola edge 30 ma zaledwie 6,79 mm grubości, przez co jest najsmuklejszym smartfonem z 5G w swojej klasie. Smartfon będzie dostępny w trzech mieniących się wersjach kolorystycznych - Aurora Green, Meteor Grey i Supermoon Silver. Telefon mierzy 159,38 x 74,236 x 6,79 mm przy wadze 155 g i dobrze pasuje do ręki. Jest też odporny na niewielkie zachlapania i dość dobrze na zapylenie zgodnie z normą IP52.





Motorola edge 30 w kolorach Aurora Green, Meteor Grey i Supermoon Silver / Foto: Motorola



Jego ekran 6,5 cala AMOLED o rozdzielczości full HD+ (dokładnie 2400 x 1080 px) obsługuje 10-bitowe kolory z HDR10+ z przestrzenią barw DCI-P3. To szybka matryca z odświeżaniem na poziomie aż 144 Hz. W dodatku znajdziemy głośniki stereo zgodne z Dolby Atmos i dwa mikrofony, choć zabrakło gniazda słuchawkowego.



Dobra wydajność dzięki układowi Qualcomm Snapdragon i lekki system Android 12

Za wydajność smartfonu odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G z rdzeniami Kyro 670 i grafiką Adreno 642L. Wspomaga go 8 GB RAM, a przestrzeń na dane wynosi 128 GB (na innych rynkach będzie też wariant 256 GB). Zastosowano akumulator o pojemności 4020 mAh, a producent dokłada od razu ładowarkę TurboPower 33W. Sprzęt wyposażono w zestaw czujników i interfejsów, jak chociażby łączność 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, zestaw lokalizacyjny (GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo), a nawet gniazdo dual-SIM (typu nanoSIM).



Jego ekran 6,5 cala AMOLED o rozdzielczości full HD+ (dokładnie 2400 x 1080 px) obsługuje 10-bitowe kolory z HDR10+ z przestrzenią barw DCI-P3. To szybka matryca z odświeżaniem na poziomie aż 144 Hz. W dodatku znajdziemy głośniki stereo zgodne z Dolby Atmos i dwa mikrofony, choć zabrakło gniazda słuchawkowego.Za wydajność smartfonu odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G z rdzeniami Kyro 670 i grafiką Adreno 642L. Wspomaga go 8 GB RAM, a przestrzeń na dane wynosi 128 GB (na innych rynkach będzie też wariant 256 GB). Zastosowano akumulator o pojemności 4020 mAh, a producent dokłada od razu ładowarkę TurboPower 33W. Sprzęt wyposażono w zestaw czujników i interfejsów, jak chociażby łączność 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, zestaw lokalizacyjny (GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo), a nawet gniazdo dual-SIM (typu nanoSIM).

Motorola edge 30 jest smukła i powinna dobrze leżeć w dłoni / Foto: Motorola



Wszystko to pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Google Android 12 z niewielkimi modyfikacjami na lekkim autorskim interfejsie My UX z kilkoma dodatkowymi możliwościami. Motorola dodała chociażby funkcję Ready For będącą specjalnym trybem desktopowym, który można aktywować po przewodowym lub bezprzewodowym podłączeniu do dodatkowego ekranu.



Bogaty zestaw aparatów z technologią Quad Pixel i specjalnym autofocusem All Pixel Focus

Motorola edge 30 odznacza się niezłym zestawem aparatów. Przednia kamerka (32 mpx) jak i główny tylny obiektyw (50 mpx z optyczną stabilizacją) korzystają z technologii Quad Pixel (łączy światło z czterech sąsiednich punktów) dla poprawy jakości zdjęć i filmów. Dodano też ultraszerokokątną matrycę 50 mpx, która odpowiada również za tryb makro oraz sensor głębi 2 mpx. Główny aparat może nagrywać filmy w jakość 4K UHD przy 40 FPS, full HD w 60 FPS, a w trybie slow motion nawet do 960 FPS (dla rozdzielczości HD). Dla wideo dostępna jest rejestracja obrazu z HDR10.



Wszystko to pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Google Android 12 z niewielkimi modyfikacjami na lekkim autorskim interfejsie My UX z kilkoma dodatkowymi możliwościami. Motorola dodała chociażby funkcję Ready For będącą specjalnym trybem desktopowym, który można aktywować po przewodowym lub bezprzewodowym podłączeniu do dodatkowego ekranu.Motorola edge 30 odznacza się niezłym zestawem aparatów. Przednia kamerka (32 mpx) jak i główny tylny obiektyw (50 mpx z optyczną stabilizacją) korzystają z technologii Quad Pixel (łączy światło z czterech sąsiednich punktów) dla poprawy jakości zdjęć i filmów. Dodano też ultraszerokokątną matrycę 50 mpx, która odpowiada również za tryb makro oraz sensor głębi 2 mpx. Główny aparat może nagrywać filmy w jakość 4K UHD przy 40 FPS, full HD w 60 FPS, a w trybie slow motion nawet do 960 FPS (dla rozdzielczości HD). Dla wideo dostępna jest rejestracja obrazu z HDR10.

Nowy smartfon Motoroli dobrze wpisuje się we wzornictwo linii edge / Foto: Motorola



Firma zastosowała też ulepszony autofocus w głównym aparacie. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie - "Tradycyjne technologie autofokusa wykorzystują około 3% pikseli, tymczasem Instant All Pixel Focus - 100% pikseli w poziomie i pionie, aby uzyskać szybsze i lepsze rezultaty niezależnie od oświetlenia. Dzięki temu liczba pikseli używanych do ustawiania ostrości jest 32 razy większa."



Smartfon Motorola edge 30 w sklepach i w ofercie operatorów komórkowych już w maju

Motorola edge 30 będzie dostępna w Polsce już na początku maja w wariancie z 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Znajdziecie ją w sklepach oraz w ofercie operatorów sieci komórkowych, takich jak Play, T-Mobile i Plus. Sugerowana cena detaliczna smartfonu Motorola edge 30 została ustalona na 2199 złotych.





Zobacz również: System Android 14 z nawą kodową nawiązującą do nietypowego ciasta



Źródło i foto: Motorola Źródło i foto: Motorola

Najsmuklejsza Motorola z łącznością 5G.