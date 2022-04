Tego jeszcze nie było. Akcesoria Acer i Toshiba w sklepach ALDI

Nowe produkty w ofercie Aldi.

Elektronika Acer i Toshiba w sklepach Aldi

Artykuły o wyprzedażach taniej elektroniki w popularnych sieciach supermarketów w Polsce cieszą się sporą poczytnością. W tym kontekście grzechem byłoby, gdybyśmy nie wspomnieli o kolejnej sieci sklepów otwierającej się na technologię. Już dziś do oferty supermarketów Aldi trafił sprzęt marek Toshiba i Acer. Oto, co dokładnie znajdziecie na sklepowych półkach.Pierwszym z produktów jest dysk zewnętrzny marki Toshiba o pojemności aż 2,5 TB. Objęte dwuletnią gwarancją producenta urządzenie wyceniono na 269 złotych. W zestawie znalazł się kabel micro USB. Szkoda, że nie USB-C... Sklep nie pochwalił się co to za model dysku ani w komunikacie prasowym, ani na swojej stronie internetowej.