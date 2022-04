Rosja legalizuje nielegalny import elektroniki i innych towarów

To odpowiedź na sankcje.

Rosja przymknie oko na proceder nielegalnego importu

Rosja rozpoczęła wielkoskalową agresję wojskową w Ukrainie już ponad dwa miesiące temu, w efekcie czego zmaga się z coraz dotkliwszymi sankcjami ze strony wielu krajów z całego świata. Rosjanie mają problem z wymianą rubla na inne waluty, dokonywanie płatności kartami Visa i Mastercard jest praktycznie niemożliwe, a w Federacji Rosyjskiej rosną ceny i spada dostępność samochodów, elektroniki użytkowej i całej masy innych produktów. Rosja chce zalegalizować piractwo komputerowe oraz przymykać oko na... nielegalny import towarów.Rosja stoi w obliczu potężnych problemów związanych z brakiem dostępu do zachodnich towarów. Sprzedaż w tym kraju zawiesiły m.in. Intel, AMD, NVIDIA , Apple, Samsung i multum innych podmiotów. Podczas gdy rosyjski rząd stara się robić dobrą minę do złej gry i wmówić obywatelom, że smartfon AYYA T1 zastąpi im najnowsze telefony Apple, minie kilka tygodni, a mieszkańcy Rosji zorientują się, że wybór urządzeń skurczył się niemalże do zera. Kreml rozważa podjęcie drastycznych środków.Rosyjski serwis CNews donosi, że najnowsze kroki tego kraju podjęte w celu minimalizowania skutków sankcji gospodarczych i technologicznych zakładają m.in. legalizację importu towarów bez względu na to, czy importerzy mają pozwolenie od właścicieli praw autorskich. W ten sposób Rosjanie nadal będą mogli, przynajmniej teoretycznie, uzyskać dostęp do sprzętu firm Apple, AMD, Intel, NVIDIA i wielu innych, pomimo decyzji tych firm o zawieszeniu dostaw produktów do tego kraju.