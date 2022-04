DJI zawiesza sprzedaż dronów w Rosji i w Ukrainie

Producent ma konkretne powody.

DJI wstrzymuje swoje operacje

fot. Max Sandelin - Unsplash

DJI wielokrotnie powtarzało i zrobiło to jeszcze raz w najnowszym oświadczeniu, iż firma sprzeciwia się jakimkolwiek wojskowym zastosowaniom swoich produktów. W świetle obecnych działań wojennych, Chińczycy zdecydowali się więc zawiesić sprzedaż swoich dronów na terenie Rosji i Ukrainy. Niektóre źródła pokazują, że faktycznie drony chińskiego giganta są usuwane z półek dużych sklepów z elektroniką.DJI spotkało się w ostatnich tygodniach z ostrą krytyką ze strony Ukraińców, którzy publicznie oskarżyli firmę o współudział w rosyjskich atakach. Ukraiński wicepremier i minister do spraw transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow opublikował na Twitterze list otwarty do Franka Wanga, założyciela i dyrektora generalnego firmy DJI. W swoim liście zarzucił on rosyjskim żołnierzom wykorzystywanie dronów DJI do nawigacji oraz prowadzenia ataków rakietowych.Fiodorow poprosił o zaprzestanie działania DJI w Rosji do czasu ustania przemocy. Wygląda na to, że firma faktycznie zdecydowała się podjąć takie kroki. W swojej wypowiedzi dla CNN Business, DJI stwierdziło, iż absolutnie potępia wykorzystanie swoich produktów do wyrządzania materialnych oraz ludzkich szkód.