Nadchodzi Doogee S98 Pro - smartfon z sensorem termicznym i designem inspirowanym UFO

Kosmiczny smartfon.

Firma Doogee rozpoczęła rok 2022 z przytupem, najpierw wypuszczając Doogee V20 a później dobrze przyjęty smartfon S98. Już niedługo na rynku pojawi się następca drugiego z wymienionych urządzeń - pancerny smartfon Doogee S98 Pro z sensorem termicznym.Pierwsze co rzuca się w oczy w wypadku S98 Pro to jego design. Firma przyznaje, że przy projektowaniu tego telefonu inspirowała się istotami pozaziemskimi ;) Moduł aparatu ma przywodzić na myśl głowę kosmity, a same kamerki robią jako jego oczy.Dlatego też firma wyposażyła smartfon w czujnik termiczny by tak jak kosmici użytkownik mógł widzieć sygnatury cieplne nawet w ciemnościach. Sensorgeneruje obraz termiczny w rozdzielczości 256 x 192 pikseli i z częstotliwością odświeżania 25 Hz. Dzięki temu obraz jest wyraźny i pozwala wykryć wilgoć, przecieki, zwarcia i wysokie temperatury. Poza tym znajdziemy tu też kamerkę główną 48 Mpix i aparat noktowizyjny 20 Mpix.Producent zapowiedział, że premiery urządzenia możemy spodziewać się na początku czerwca. Po więcej informacji na temat omawianego sprzętu, odsyłamy na oficjalną stronę Doogee S98 Pro . Data premiery oraz cena wciąż pozostają tajemnicą.Źródło: Doogee