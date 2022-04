Premiera realme 9: aparat 108MP i ekran Super AMOLED w rozsądnej cenie

Dwa nowe smartfony debiutują w Polsce.

realme 9 4G - lepszy, ale bez 5G

realme 9 5G

Marka realme zaprezentowała dziś na polskim rynku trzy wiosenne nowości – smartfonyoraz tablet realme Pad mini. Urządzenia z pewnością zainteresują osoby szukające sprzętu w rozsądnej cenie z niezłą specyfikacją.Niestety, ale wciąż w segmencie smartfonów ze średniej półki cenowej, klienci muszą najczęściej wybierać pomiędzy lepszą specyfikacją, a łącznością 5G. realme prowadziło na rynek realme 9 i realme 9 5G, a smartfony różnią się oczywiście specyfikacją. Model bez 5G ma lepszy ekran i ciekawszy zestaw aparatów.Zacznijmy od obudowy - realme 9 4G ma jedynie 7,9 mm grubości, a dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowania smartfon wyposażono również w czytnik linii papilarnych wbudowany w wyświetlacz. Plastikowa obudowa wyróżnia się falowanym holograficznym wzorem tworzącym ciekawą grę światła, jak twierdzi producent, nawiązującą do wyglądu wydm piaskowych. Gradientowy kolor obudowy smartfonu uzyskano za pomocą powłoki Plasma Atom. Telefon dostępny jest w trzech kolorach: żółtym, białym i czarnym.Na froncie umieszczono wyświetlacz Super AMOLED 90 Hz FHD+ 1080x2400 o przekątnej 6,4˝. Smartfon posiada 3 obiektywy – główny ProLight 108MP, obiektyw macro, a także szerokokątny 120° (8MP). Urządzenie wyposażono w procesor Snapdragon 680 (6nm), który spotkać możemy w wielu znacznie tańszych smartfonach, jak Redmi 10c realme 9i czy moto g52 Bateria 5000mAh wspiera szybkie ładowanie 33W Dart Charge - pozwala naładować urządzenie od 0% do 50% w około 31 minut. Co więcej, smartfon posiada wejście słuchawkowe 3,5 mm, łączność Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 5, a pamięć możemy rozbudować za pomocą karty micro SD.Smartfon napędzany jest przez interfejs realme UI 3.0 oparty na systemie Android 12.realme 9 4G (6GB + 128GB) będzie dostępny od 28 kwietnia za 1299 zł u operatora sieci Play. Wersja o większej pamięci RAM - realme 9 4G (8GB + 128GB) – będzie dostępna od 28 kwietnia za 1399 zł w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, Neonet, Media Markt, oraz x-kom, a także na sklep-realme.pl oraz w realmeshop.pl. Od 29 kwietnia model ten będzie także dostępny u operatora sieci T-Mobile.Wersja 5G zdecydowanie różni się od wariantu 4G. Znajdziemy tutaj większy ekran (6,6˝) wykonany w technologii IPS LCD z częstotliwością odświeżania 120Hz. Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 695 (6 nm), a w sprzedaży będzie dostępna wersja z 4GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci masowej.Za zdjęcia odpowiada główny aparat 50 MP Ultra HD, obiektyw do czarno-białych portretów (F2.4) o polu widzenia 88,8° i sensor do zdjęć makro (Pole widzenia: 88,8°, przysłona: F2.4).Co z ładowanie? Ogniwo 5000 mAh można zasilać za pomocą dołączonej ładowarki 18 W. Warto też wspomnieć, że model ten pozwala na korzystanie z dwóch kart SIM 5G (tryb podwójny 5G+5G). Jest też gniazdo micro SD. Na pokładzie znajdziemy system realme UI 2.0 oparty na Androidzie 12.Od 29 kwietnia smartfon realme 9 5G (4GB + 64GB) za 1199 zł oraz realme 9 5G (4GB + 128GB) za 1299 zł będą dostępne u operatora sieci Play, a także na sklep-realme.pl oraz w realmeshop.pl.Źródło: realme