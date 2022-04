Seria robotów sprzątających yeedi vac 2 trafia do sprzedaży

Seria yeedi vac 2 - cena i dostępność

We wrześniu 2021 roku na rynku pojawiły się odkurzacze Yeedi Vac Series. Minęło kilka miesięcy, a chiński producent wprowadził na rynek kolejną generację swoich urządzeń sprzątająco-mopujących.Jak informuje producent, seria yeedi vac 2 to przełom w swoim przedziale cenowym z udoskonalonym systemem mopowania i zaawansowaną technologią omijania przeszkód.Za pomocą technologii 3D omijania przeszkód, seria yeedi vac 2 inteligentnie wykrywa obiekty na swojej drodze i reaguje na czas, aby sprytnie je omijać. Podciśnienie 3000 Pa zbiera okruchy, brud i drobny kurz zarówno z dywanów, jak i twardych podłóg, zapewniając jeszcze wyższy poziom skuteczności sprzątania.vac 2 pro wyposażono w baterię 5200mAh (model vac 2 ma dużo mniejsze ogniwo, 2600mAh). Pojemność zbiornika na kurz obu modeli wynosi 420 ml, pojemność zbiornika na wodę w modelu pro to 180 ml, a tańszy wariant ma nieco większy zbiornik (240 ml). Warto też zauważyć, że vac 2 pro posiada technologię rozpoznawania dywanów.Najmłodsze dziecko yeedi - seria vac 2 wspiera (self-empty station) stację samoopróżniającą, którą można kupić osobno za nieco ponad 900 zł w sklepie producenta na Allegro yeedi vac 2 pro dostępny jest od 20 kwietnia w cenie 2056,99 PLN w oficjalnym sklepie na Allegro , ale w ramach promocji na start urządzenie można kupić za 1828 zł. Z kolei yeedi vac 2 wyceniono na ok. 1600 zł.Już w krótce na łamach naszego serwisu będziecie mogli przeczytać recenzję najnowszych odkurzaczy z serii yeedi vac 2.Źródło: yeedi