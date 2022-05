Konkurs D-Link. Wygraj router i korzystaj z nowej generacji Wi-Fi 6

Wygraj sprzęt sieciowy od D-Link

Coraz więcej urządzeń w naszych domach podłączonych jest do Internetu. Telewizory smart, komputery, smartfony, systemy smart home, a nawet sprzęt AGD - lista urządzeń jest naprawdę długa. Rosnące zapotrzebowanie na dostęp do sieci bezprzewodowej jest nie lada wyzwaniem dla sprzętu sieciowego, który powinien być odpowiednio wydajny. Tutaj z pomocą przychodzą produkty marki D-Link zapewniające nie tylko wydajność, ale i odpowiedni zasięgi i zestaw inteligentnych funkcji, aby zapewnić bezproblemową obsługę nawet wielu urządzeń.Wspólnie z D-Link zapraszamy naszych Czytelników do udziału w konkursie - do zgarnięcia sią naprawdę interesujące nagrody, które sprawią, że internet w waszych domach będzie działał po prostu lepiej.Na uczestników naszego konkursu czekają nagrody: dwa zestawy Smart Router R15 EAGLE PRO AI AX1500 + wzmacniacz sygnału sieci Mesh AX1500 E15 oraz dwa routery EAGLE PRO AI AX1500 Mesh System.Zestawyoraz wzmacniacz sygnału (M15-2 i E15) łączą technologie mesh, AI oraz Wi-Fi 6, zapewniając duży zasięg oraz optymalizację połączeń w domach i biurach.