Huawei Band 7 będzie miał wielki ekran. Premiera już za chwilę

Czy to jeszcze można nazwać "opaską"?

Źródło: Weibo

Multum funkcji, ale wciąż bez GPS?

Do sieci wyciekły grafiki przedstawiające najnowszą generację inteligentnej opaski Huawei Band 7, która ma zadebiutować już 28 kwietnia. Wygląda na to, że urządzenie zostanie wyposażone w nieco większą kopertę niż poprzednik i będzie ona w całości wypełniona przez ekran. Jak możemy zobaczyć na zdjęciach, jego wielkość jest wystarczająca, aby zmieścić równocześnie 8 ikon aplikacji, trzy widżety, w tym jeden duży z zegarem i pogodą oraz ikony łączności/baterii.Ze względu na wielkość i kształt, Band 7 przypomina połączenie modelu Watch Fit z Bandem 6 . Niewykluczone, że urządzenie dostanie ten sam ekran co pierwszy z wyżej wymienionych. Wówczas, miałby on przekątną 1,64 cala, czyli więcej niż na przykład Galaxy Watch 4 i niewiele mniej niż ostatni Apple Watch.Poza tym, koperta ma mieć teraz grubość mniejszą niż 1 cm, a całość ma ważyć zaledwie 16 gramów. Stylistyka nie ulegnie zmianie, podobnie jak kolorystyka. Jedyny fizyczny przycisk wciąż znajdziemy na prawej krawędzi.Póki co nie wiemy, jak producent zamierza wykorzystać możliwości dużego ekranu. W przeciekach pojawiła się jedynie informacja o tym, że akcesorium będzie miało 96 trybów sportowych i możliwość szybkiego odpowiadania na wiadomości SMS oraz najpewniej także inne powiadomienia. Nie wiemy jednak nic więcej na temat funkcjonalności, ani też czy seria Band dostanie w końcu moduł GPS.Tak jak wspomniałem na początku, Band 7 ma ujrzeć światło dzienne 28 kwietnia, a wraz z nim zadebiutuje składany smartfon Huawei Mate Xs 2 i zegarek Watch GT 3 Pro. Mimo większego wyświetlacza, Band 7 nie będzie zapewne znacząco droższy od poprzednika. Oznacza to, że jego cena nie przekroczy 250 złotych.Źródło: Sparrows News / fot. tyt. Huawei