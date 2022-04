Zadebiutował POCO Watch. Tani smartwatch z GPS i ekranem OLED

Stylowy i tani.

Źródło: Xiaomi

Specyfikacja POCO Watch

Źródło: Xiaomi

Źródło: Xiaomi

Dostępność i cena

POCO wprowadziło do oferty swój pierwszy smartwatch POCO Watch. Urządzenie zostało zaprezentowane podczas premiery wraz z flagowym smartfonem marki POCO F4 GT i POCO Buds Pro Genshin Impact Edition. Zegarek ma lekką konstrukcję, zawiera zwykły zestaw czujników fitness i do tego jeszcze ma wbudowany GPS.Pierwszy smartwatch marki POCO oferuje wypróbowany i przetestowany wygląd, co akurat powinno cieszyć. Zegarek jest bardzo podobny do wielu innych podobnie wyglądających smartwatchy, które zadebiutowały w ostatnim czasie. Identycznie wyglądających modeli nie trzeba szukać długo, wystarczy spojrzeć na Xiaomi Mi Watch Lite Smartwatch wyposażony został w 1.6-calowy wyświetlacz typu AMOLED charakteryzujący się rozdzielczością 360 x 320 pikseli, który jest domyślnie wyłączony, ale ożywa po przekręceniu nadgarstka lub naciśnięciu pojedynczego fizycznego przycisku po prawej stronie. Ekran jest doskonałej jakości, ostry, wyraźny i czytelny zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Bardzo mała ramka na krawędziach jest prawie niezauważalna. Aby pomóc spersonalizować wygląd, za pomocą aplikacji na smartfona można zainstalować ponad 100 tarcz zegarka.Przy 31 gramach zegarek POCO jest jednym z najlżejszych na rynku. Polimerowa obudowa jest bardzo cienka i przymocowana do silikonowego paska. Ten ostatni ma mechanizm zwalniający, dzięki czemu mozna w dowolnym momencie zmienić opaskę zgodnie z własnymi preferencjami.Chociaż urządzenie z oceną 5 ATM jest sprzedawane jako smartwatch, jest to przede wszystkim produkt zdrowotny i fitness. Dostępnych jest około 100 trybów ćwiczeń, wraz z wbudowaną wielosystemową łącznością satelitarną (GPS, Galileo, Glonass i Beidou). Jest automatyczne rozpoznawanie aktywności, śledzenie tlenu we krwi, tętno, krokomierz, śledzenie snu i nie tylko. Wiele z nich można dostosować za pomocą aplikacji.Oprócz śledzenia kondycji i zdrowia smartwatch oferuje również inne rozwiązania i dodatki, w tym obsługę powiadomień, kompas, sterowanie muzyką, alarm, minutnik, pogodę, zdalne robienie zdjęć i inne. Pojedyncze długie naciśnięcie fizycznego przycisku otwiera skrót z pełną listą funkcji.Pomimo niewielkich rozmiarów, POCO Watch oferuje całkiem przyzwoitą żywotność baterii – dwa pełne tygodnie między ładowaniami (wg producenta oczywiście). W zestawie sprzedażowym znajduje się magnetyczna ładowarka USB, której należy używać do doładowania.Od 28 kwietnia POCO Watch będzie dostępny w regularnej sprzedaży, gdzie wyceniony został na 79 euro, co przeliczeniu daje nam około 372 zł. Zegarek będzie można zakupić za pośrednictwem wielu platform handlowych, w tym: Allegro, eBay,AliExpress, czy też Amazon. Cena jest zatem całkiem rozsądna, jak na zegarek z wbudowanym GPS.Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi