Samsung T7 Shield. Nowy szybki i wytrzymały SSD USB z certyfikatem IP65

Koreański koncern Samsung zaprezentował kolejnego członka rodziny swoich szybkich zewnętrznych nośników SSD na USB. Do podstawowego Samsunga T7 oraz Samsunga T7 Touch z czytnikiem linii papilarnych poprawiającym bezpieczeństwo, właśnie dołącza wzmocniony Samsung T7 Shield.



Wytrzymały zewnętrzny nośnik SSD Samsung T7 Shield podłączysz do PC, Maca czy Androida

Najnowszy Samsung T7 Shield jest najtrwalszym nośnikiem PSSD w portfolio marki Samsung. Poza zwykłymi walorami typowymi dla wydajnej pamięci zewnętrznej, gwarantuje lepsze bezpieczeństwo informacji poprzez brak wrażliwości na wiele typów uszkodzeń sprzętu. Samsung T7 Shield jest odporny na wstrząsy i upadki z wysokości do 3 metrów. Jest także pyłoszczelny i do pewnego stopnia wodoodporny według specyfiki standardu IP65 (pełna ochrona przed pyłem i deszczem czy odpowiednimi strugami wody). W takim razie nie musimy bać się o przypadkowe upadki lub wystawienie na deszcz i wiele innych sytuacji związanych z zalaniem płynem.





Wzmocniona obudowa Samsunga T7 Shield zapewnia więcej ochrony niż dla typowego nośnika SSD USB / Foto: Samsung



Jak stwierdził KyuYoung Lee, wiceprezes Zespołu Biznesowego ds. Produktów Pamięci Masowej w Samsung Electronics - "Użytkownicy, w tym pracownicy kreatywni, oczekują trwałych, wysokowydajnych i niezawodnych dysków SSD, a także gwarancji, że ich dane pozostaną bezpieczne nawet po upuszczeniu, wystawieniu na działanie wody lub czynniki zewnętrzne. T7 Shield oferuje wszechstronną kompatybilność, umożliwiając użytkownikom korzystanie z nowego dysku SSD na wielu urządzeniach, w tym komputerach, smartfonach z systemem Android i konsolach do gier."



Szybki transfer ponad 1 TB/s i interfejs USB 3.2 Gen 2 ze złączem typu C

SSD Samsung T7 Shield wyposażony jest w złącze USB-C w standardzie USB 3.2 Gen 2 o teoretycznej przepustowości do 10 Gb/s (co daje 1250 MB/s). Według producenta można liczyć na maksymalny odczyt sekwencyjny na poziomie 1050 MB/s i zapis do 1000 MB/s. Jest też zgodność z 256-bitowym szyfrowaniem AES (Advanced Encryption Standard). Samsung dokłada też autorskie oprogramowanie Samsung Magican Software, które pozwala na zarządzanie nośnikiem danych.



Samsung zaprezentował trzy różne wersje kolorystyczne nośników SSD T7 Shield / Foto: Samsung



Producent daje do wyboru trzy wersje kolorystyczne (czarną, niebieską i beżową) oraz dwa warianty pojemności (1 TB i 2 TB). Sugerowana cena detaliczna nośnika Samsung T7 Shield 1 TB wynosi 829 złotych, a dla edycji 2 TB 1519 złotych. Producent zapewnia ograniczoną trzyletnią gwarancję. Opisywane zewnętrzne nośniki danych Samsung T7 Shield powinny być już zacząć pojawiać się w sklepach.





