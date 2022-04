Laptopy LG gram 2022. Wysoka wydajność i wygoda w lekkim sprzęcie

Kolejne serie procesorów czy nowy standard pamięci RAM jeszcze mocniej zadomawiają się w laptopach. Następną firmą, która sięga po najnowsze rozwiązania, jest LG ze swoją linią komputerów przenośnych gram 2022. Najnowsze wydania lubianej serii stawiającej na lekkość przy dobrej wydajności, będą zaopatrzone w najnowsze typy komponentów.



Wydajne i wygodne laptopy do pracy LG gram, a także modele 2-in-1 i mobilny monitor

Seria laptopów premium LG gram wpisuje się w segment biznesowy czy aktywnych użytkowników, którzy potrzebują kompaktowych (jak na daną przekątną ekranu, są nawet 17-calowe) i lekkich urządzeń o dobrych parametrach. W jej skład wejdą takie nowe pozycje, jak LG gram 17 (17Z90Q), LG gram 16 (16Z90Q), LG gram 15 (15Z90Q), LG gram 14 (14Z90Q) i LG gram 2-in-1 (16T90Q oraz 14T90Q). W takim razie każdy znajdzie coś pod swoje upodobania wielkości ekranu - 14, 15, 16 i 17 cali w standardowych wydaniach i konwertowalne 14 oraz 16 cali. W dodatku firma zaprezentowała przenośny monitor LG +view na USB-C, który jest przeznaczony specjalnie do pracy z laptopem LG gram (idealnie pasuje rozmiarami do LG gram 16).





Firma zaprezentowała też przenośny monitor LG +view o przekątnej 16 cali / Foto: LG



We wszystkich laptopach znajdziemy mobilne procesory Intel Core 12 gen Alder Lake (do Intel Core i7 włącznie) sparowane z 8 GB, 16 GB lub 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5-5200 w trybie Dual Channel. Do tego zintegrowane karty graficzne Intel Iris Xe (lub Intel UHD dla procesorów i3), a opcjonalnie nawet Nvidia GeForce RTX 2050 z 4 GB GDDR6 dla modeli LG gram 17, 16 i 15. Wbrew nazwie, to najnowsza mobilna karta graficzna Nvidii oparta na Ampere (z niskiego segmentu, ale oczywiście mocniejsza niż Iris Xe). Dane będzie można przechowywać nawet na dwóch szybkich nośnikach SSD NVMe PCIe 4.0. Jest też zgodność ze standardem Intel Evo.



Ekrany o szerokiej palecie kolorów, opcjonalnie nawet konwertowalne modele dotykowe z rysikiem

Ekrany IPS o przekątnej od 14 do 17 cali będą mogły pochwalić się rozdzielczością full HD lub 2K przy proporcjach 16:9 albo 16:10 w zależności od konkretnego modelu. Zapewniają jasność do 350 lub 300 nitów i 99 proc. pokrycia przestrzeni barw DCI-P3. Poza modelami 2-in-1, znajdziemy w nich też powłoki antyrefleksyjne pozwalające na wygodną pracę przy mocniejszym świetle. Za to oba warianty 2-in-1 (o przekątnych 16 i 14 cali) mają dotykowe matryce pokryte zabezpieczającą warstwą Corning Gorilla Glass Victus i rysik LG Stylus Pen. Ich konwertowalna konstrukcja pozwala na pracę jako standardowy lub dotykowy laptop, a także w formie tabletu.



Laptopy LG gram 2022 z racji niewielkiej wagi i wymiarów, są wygodne w podróży / Foto: LG



Funkcja LG Glance by Mirametrix automatycznie blokuje ekran, gdy nie używamy komputera. Także ostrzega i maskuje treść, gdy ktoś spogląda na ekran zza ramienia użytkownika. Laptopy LG gram wspierają logowanie z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy, redukcja szumów opartą na sztucznej inteligencji, a to za sprawą wbudowanej kamery full HD. Nie zabrakło też głośników stereo z HD Audio DTS X Ultra i wbudowanych mikrofonów z redukcją dźwięków otoczenia.



Solidne i lekkie kompaktowe laptopy LG gram 2022 pojawią się w Polsce w najbliższych miesiącach

Obudowy laptopów zostały wykonane z aluminium i spełniają normy odporności MIL-STD-810G. W zależności od konkretnego wariantu, waga może nie przekraczać nawet 1 kg. Nowy LG gram 14 ma jedynie 999 g. Nawet najmocniejszy LG gram 17 z RTX 2050 jest lżejszy niż 1,5 kg (dokładnie 1435 g). Nieco cięższy (ale wciąż poniżej 1,5 kg) jest LG gram 2-in-1 16 (1480 g). Rozmiary urządzeń wahają się od 312 x 213,9 x 16,8 mm do 378,8 x 258,8 x 17,7 mm. Tak niewielkie i cienkie obudowy w stosunku do matryc, to miedzy innymi zasługa wąskich ramek.



W laptopach LG gram 2022 znajdziemy nawet procesory Intel Core i7 12 gen Alder Lake, 32 GB DDR5 czy GPU Nvidia RTX 2050 / Foto: LG



Wśród portów możemy znaleźć minijack, dwa lub jedno pełnowymiarowe USB 3.2 Gen 2 typu A, po dwa USB 4 Gen 3x2 typu C (zgodne z Thunderbolt 4, DisplayPort czy USB Power Delivery) i czytnik kart microSD. Najmniejsze edycje o przekątnych 14 cali otrzymały ogniwa 72 Wh, a pozostałe ze integrowanymi grafikami 80 Wh. Wyjątkami są egzemplarze z RTX 2050 mające akumulatory 90 Wh. Laptopy LG gram 2022 pojawią się w globalnej sprzedaży już w tym miesiącu, ale na debiut w Polsce musimy jeszcze poczekać do czerwca.





