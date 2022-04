Niedobory komponentów laptopów coraz większe. Niepokojące wieści z Chin

W sklepach widzimy lepszą dostępność i niższe ceny kart graficznych. Tak dobrze w temacie GPU nie było w zasadzie od początku kryzysu z 2020 roku (choć do cen MSRP jeszcze sporo brakuje i nie wiadomo, czy w ogóle zostaną osiągnięte w najbliższym czasie). Jednak na rynku laptopów zaczyna być niezbyt ciekawie. Głównym powodem jest kolejna fala pandemii w Chinach.



Kolejna fala pandemii i restrykcje w Chinach uderzają w branżę laptopów

W wielu miastach kluczowych dla przemysłu laptopowego, środki ograniczające pandemię są rygorystyczne, a ich stosowanie zostało przedłużone. Przynajmniej fabryki poza wymienionymi strefami mogą działać w miarę normalnie pod kątem zatrudnionych pracowników. Jednak i takie obiekty mogą doświadczyć niedoborów komponentów. Chociażby dwóch ważnych producentów płytek PCB (Career Technology i Unimicron Technology) wstrzymało pracę 21 kwietnia i wciąż nie wznowiło działalności.

Produkcja płytek PCB jest właśnie wstrzymana w dwóch dużych azjatyckich zakładach / Foto: Pixabay

Popyt na laptopy się zmniejsza, więc nie odczujemy aż tak mocno niedoborów

Laptopy są zazwyczaj montowane z ponad tysiąca podzespołów. Miałoby brakować też układów scalonych do zarządzania zasilaniem, okablowania, części substancji chemicznych czy niektórych materiałów do produkcji obudów. A nawet jeśli dostawy do danej fabryki mają wystarczający udział, to chińskie wymogi nakazują długotrwałe kontrole ciężarówek (badany jest zarówno kierowca jak i sam ładunek) w celu przeciwdziałania przenoszenia się wirusa. Problemy tego typu także powodują zmniejszenie wydajności z racji przedłużającego się odbioru dostaw.Na szczęście ewentualne braki na rynku nie będą aż tak dotkliwe, jak można by przypuszczać, bo popyt na laptopy nie rośnie. Można wręcz zaobserwować obniżenie zainteresowania. Producenci laptopów odnotowali przede wszystkim drastyczny spadek w kupnie Chromebooków (głównie ze strony szkół i uczniów), a obecnie trwająca wojna za naszą wschodnią granicą obniżyła popyt w tamtym regionie. Nie należy też zapominać o inflacji, która nakładania do zrewidowania budżetów licznych gospodarstw domowych, co w wielu sytuacjach zapewne będzie się kłócić z chęcią kupna nowego komputera przenośnego.