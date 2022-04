POCO F4 GT oficjalnie. Potężny smartfon nie tylko dla graczy

Należąca do Xiaomi marka POCO zaprezentowała dziś w Polsce najnowszy model smartfona stworzonego z myślą o miłośnikach wirtualnej rozgrywki.POCO F4 GT zadebiutował dziś w Polsce w trzech różnych kolorach, wraz ze słuchawkami POCO Buds Pro Genshin Impact Edition oraz zegarkiem POCO Watch. Warto przypomnieć, że nowy model to tak naprawdę globalna wersja zaprezentowanego wcześniej w Chinach Redmi K50 Gaming POCO F4 GT to telefon wyposażony w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Korzysta on z 10-bitowej palety bartw TrueColor. Próbkowanie dotyku wynosi aż 480 Hz. Podobno wyświetlacz ten pobił 15 rekordów wydajności w testach Display Mate i uzyskał ocenę A+.

POCO F4 GT Cyber Yellow

Cena i dostępność POCO F4 GT w Polsce

O wydajność POCO F4 GT dba flagowy układoraz 8/12 GB pamięci LPDDR5. Na dokładkę użytkownik otrzymuje 128/256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1.Wyposażony w układ chłodzeniasprzęt otrzymał baterię o pojemności, którą za sprawą technologii ładowaniamożna naładować od 0 do 100% w przeciągu zaledwie 17 minut, a podczas grania w... 27 minut. To robi wrażenie. Funkcja AdaptiveCharge zapobiega przeładowaniu akumulatora w zakresie od 80 do 100%, gdy smartfon zostanie pozostawiony do ładowania na przykład w nocy.Zaplecze komunikacyjne prezentuje się nieźle. Są aż cztery głośniki stereo, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, obsługa dwóch kart SIM, a nawet port podczerwieni. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych na ramce otaczającej obudowę.Na czymś producent musiał na czymś przyoszczędzić, aby zaoferować atrakcyjną cenę i najpewniej są to aparaty. Mamy tu do czynienia z zestawem 64 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix - głównym, szerokokątnym oraz makro.Ciekawym rozwiązaniem konstrukcyjnym, które z pewnością przypadnie do gustu graczom mobilnym są magnetyczne, automatycznie wysuwające się z obudowy przyciski działające podobnie do używanych w gamepadach klawiszy – spustów i ułatwiają sterowanie w grach. Według Xiaomi, są w stanie wytrzymać nawet 1,5 miliona naciśnięć i zostały przetestowane w ponad 100 popularnych grach mobilnych. Smartfon wykorzystuje haptyczny silnik liniowy CyberEngine o szerokim zakresie wibracji. Dodatkowo, wysuwane przyciski - spusty mogą być również używane jako klawisze do szybkiego uruchamiania aparatu, nagrywania ekranu lub włączenia latarki.POCO F4 GT będzie dostępny w trzech kolorach: Stealth Black (czarny), Knight Silver (srebrny) i Cyber Yellow (żółty). Trafi do sklepów w dwóch wariantach pamięci: 8 GB RAM + 128 GB oraz 12 GB RAM + 256 GB. Ceny poszczególnych modeli wynoszą: