Zadebiutował stylowy i wydajny vivo S15e z układem Exynos 1080

Kolejny vivo z układem Exynos

Specyfikacja vivo S15e

Cena i dostępność

vivo zaprezentowało nową serię smartfonów vivo S15, wprowadzając do oferty model vivo S15e. Jest to ciekawa propozycja modelu klasy średniej, który do działania wykorzystuje układ SoC marki Samsung, co tylko pokazuje, że obaj producenci są bardzo bliskimi partnerami biznesowymi. Wszak nie każdy może otrzymać ot, tak Exynosa do swojego smartfona.Jest to kolejny raz, kiedy vivo stawia na układ Samsung Exynos 1080 w swoim urządzeniu. Warto przypomnieć, że chip ten został zaimplementowany w chińskich wariantach vivo X60 i X60 Pro . Dodać jeszcze trzeba, że nie były to modele międzynarodowe, a jedynie zarezerwowane na rodzimy rynek producenta, a zatem ciekawe, czy vivo S15e podzieli ich los? Oby nie, gdyż to naprawdę interesująca propozycja klasy średniej.vivo S15e wyposażony został w 6.44-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (2404 x 1080 pikseli), charakteryzujący się proporcjami 20:9. Warto jeszcze dodać, że został skalibrowany pod paletę NTSC, oferując 103-procentowe pokrycie. Jak, na nowoczesny smartfon przystało, nie zabrakło podwyższonej częstotliwości odświeżania ekranu, która wynosi 90 Hz. Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych, aczkolwiek osoby preferujące rozpoznawanie twarzy również mogą skorzystać z tej formy zabezpieczenia.Jak już wspomniałem na wstępie, za wydajność odpowiedzialny jest Samsung Exynos 1080, który był pierwszym SoC wytworzonym w 5 nm procesie litograficznym. Składa się z ośmiordzeniowego procesora (1x ARM [email protected] ,8 GHz, 3x ARM Cortex-A78 o taktowaniu 2,6 Hz i 4x ARM Cortex-A55 o częstotliwości do 2 GHz) i układu graficznego ARM Mali-G78 MP10. Współpracuje z 12 GB pamięci RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. To potężny zestaw, który zapewni należytą wydajność i pozwoli na kofortowe korzystanie ze smartfona w każdym scenariuszy.Na tylnym panelu umieszczono zestaw trzech obiektywów z głównym sensorem 50 MP ze światłem obiektywu f/1,8. Do tego dochodzi ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 8 MP z przysłoną obiektywu f/2,2 i obiektyw makro 2 MP(światło f/2,4). W przypadku selfie użytkownik otrzymuje aparat 16 MP umieszczony w wycięciu w kształcie kropli wody. Warto dodać, że jest on w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości nawet 4K.Za wydajność energetyczną w vivo S15e odpowiada akumulator o pojemności 4700 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 66 W.Specyfikacja obejmuje również dwuzakresowe WiFi, Bluetooth 5.2, port ładowania USB typu C, a także modem 5G i 4G.vivo S15e będzie oferowany w trzech wersjach kolorystycznych – brzoskwiniowej, niebieskiej i czarnej.vivo S15e będzie sprzedawany w Chinach w cenie 1999 juanów (~1321 zł) za wariant z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. Wariant wyceniony na 2299 juanów (~1519 zł), zaoferuje 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci. Najmocniejszy model, a zatem z 12 GB pamięci RAM i 256 GB i kosztuje 2499 CNY (~1651 zł). Aktualnie trwa przedsprzedaż na chińskim rynku, a sprzedaż regularna rozpocznie się 30 kwietnia. Na razie nie ma żadnej informacji o dostępności globalnej.Źródło: vivo / fot. tyt. vivo