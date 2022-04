Xiaomi 12T Pro będzie kolejnym rebrandingiem w ofercie marki

Flagowy smartfon z duszą Redmi

Xiaomi 12T Pro to rebranding Redmi K50s Pro

Xiaomi zdecydowanie częściej, niż dotychczas chwyta się rebrandingu swoich produktów, aby sprzedawać je pod inną nazwą lub marką. Dotyczy to nie tylko smartfonów, ale nawet smartwatchy. Dobrym przykładem jest debiutujący dzisiaj POCO F4 GT POCO Watch , a także nadchodzący Xiaomi 12T Pro. Ten ostatni ma być flagowym smartfonem na rynek globalny, ale podzespoły ma odziedziczyć od chińskiego modelu, który notabene jeszcze nie zadebiutował.Nie da się ukryć, że Xiaomi wie, jak się bawić i dobrze sprzedawać smartfony o bliźniaczej specyfikacji, aczkolwiek pod inną nazwą i na innych rynkach. Okazuje się bowiem, że nadchodzący flagowy Xiaomi 12T Pro będzie niczym innym, jak międzynarodowym wariantem Redmi K50s Pro, który najprawdopodobniej nie opuści oficjalnym kanałem dystrybucji rodzimego rynku producenta.Zacznijmy jednak od początku. Nadchodząca seria smartfonów Redmi K50S ma składać się z trzech modeli, które bardzo mocno nas zaskoczą i zarazem umocnią markę. Smartfony mają bowiem wykorzystywać najnowsze układy Qualcomm Snapdragon i MediaTek Dimensity. Co bardzo istotne chipset Qualcomm będzie produkowany przez TMSC zamiast Samsunga, a zatem wykorzystany zostanie Snapdragon 8 Gen 1 Plus . To pokazuje nam, że rodzina Redmi K50S będzie urządzeniami premium.Gwoli przypomnienia, Qualcomm zadeklarował zamiar przejścia na chipy dostarczane przez TSMC (Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company). Wszystko wskazuje na to, że zostaną one wykorzystane w układzie Snapdragon 8 Gen 1 Plus, który będzie napędzał najlepsze smartfony w drugiej połowie tego roku.Snapdragon 8 Gen 1 Plus wykorzystany zostanie w chińskim Redmi K50s Pro, a w przypadku słabszego, aczkolwiek nadal bardzo wydajnego Redmi K50s zastosowany zostanie jeden z najnowszych chipsetów Mediatek Dimensity. I choć modele te nie opuszczą nigdy Chin pod takimi nazwami, to jednak mamy spodziewać się ich premiery na arenie międzynarodowej pod następującymi nazwami: Xiaomi 12T Pro i Xiaomi 12T.Seria Redmi K50s ma pojawić się latem tego roku, a Xiaomi 12T dopiero na jesieni. Na ten moment nie ma żadnych informacji na temat zastosowanych podzespołów, a żarem zainteresowanym pozostaje czekać na kolejne doniesieniaŹródło: xiaomiu / fot. tyt. Xiaomi