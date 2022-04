Valve poprawiło stację dokowania do Steam Decka. Jej premiera już wkrótce

Minął już pewien czas od premiery konsolo-komputera typu handhel jakim jest Steam Deck oparty o układy CPU i GPU firmy AMD. Za to oficjalna stacja dokująca wciąż nie miała swojego rynkowego debiutu, choć ten już się zbliża coraz mocniej. Valve jeszcze przed premierą wspominanego akcesorium po cichu zmieniło jego specyfikację sprzętową.



JDostaniemy szybsze porty, Valve po cichu zmieniło specyfikację USB w Steam Deck Docking Station

Ale to nic dziwnego, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę pozytywny efekt modyfikacji i zapis na stronie produktu głoszący "Stacja dokująca. Sprzedawana oddzielnie. Specyfikacja może ulec zmianie." Oficjalna stacja dokująca mająca pełną nawę Steam Deck Docking Station, według najnowszego opisu ma zawierać wyłącznie porty USB 3.1. Nie doprecyzowano, czy chodzi o USB 3.1 Gen 1 czy USB 3.1 Gen 2 (co jest tożsame w najnowszej nomenklaturze z USB 3.2 Gen 1 lub USB 3.2 Gen 2). Wcześniejsze informacje mówiły o rozróżnieniu na dwa gniazda USB 2.0 i tylko jedno USB 3.1.





Opis portów ze stacji dokowania Steam Deck Docking Station / Foto: Valve



Tak naprawdę modyfikacja opisu nastąpiła już w połowie lutego, ale dopiero teraz zauważono zmianę w portach USB. Sprzęt ma ukazać się późną wiosną, nie podano dokładnego terminu ani nawet ceny. Steam Deck Docing Station będzie dużym usprawnieniem handhelda, jeśli będziemy chcieli z niego skorzystać bardziej jak z tradycyjnego desktopowego PC, a nie tylko przenośnej konsoli. Niekoniecznie aż po instalacji Windowsa czy przy bardziej zaawansowanym użytkowaniu Linuxa, nawet jako stacjonarnej maszyny do gier.



Sporo portów usprawniających desktopowe użytkowanie Steam Decka dzięki stacji dokującej

Po najnowszej aktualizacji, Steam Deck Docking Station będzie zawierał przewód zakończony USB-C (z kątową wtyczką o długości około 15 centymetrów, do podłączenia samego Steam Decka), trzy porty USB 3.1 typu A (czyli pełnowymiarowe), USB-C do zasilania (z obsługą USB Power Delivery), gniazdo sieci Ethernet (karta sieciowa w standardzie 1 Gb/s) oraz dwa konektory obrazu z dźwiękiem - po jednym HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4. Stacja dokowania będzie ważyć około 120 gramów i mierzyć 117 x 29 x 50,5 milimetrów.





Lepsze rozdysponowanie portów.