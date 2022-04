Dekoder techbite DVB-T2 za jedynie 11 złotych. mPTech pomoże zrealizować bon

Na początku miesiąca informowaliśmy o specjalnej(marka podległa pod mPTech kojarzone głównie z nazwy myPhone), która obejmowała czasową dostępność sprzętu w sklepach sieci Biedronka w cenie zaledwie 69,90 złotych. Jeśli chcecie zaopatrzyć się w omawiany dekoder, to możecie to zrobić jeszcze taniej bezpośrednio w firmowym sklepie mPTech. O ile skorzystacie z rządowego bonu. Firma podkreśla, że cały proces jest bardzo prosty.

Kup dekoder DVB-T2 za 11 złotych dzięki dofinansowaniu i załatw wszystko bez wychodzenia z domu

W sieci można znaleźć dekoder techbite DVB-T2 za około 90 złotych, a w firmowym sklepie za 111 złotych. Jednak uwzględniając bon i zamawiając go przez infolinię mPTech, można zbić realną należność do zaledwie 11 złotych. Na początku trzeba wypełnić wniosek o dofinansowanie w placówce Poczty Polskiej lub wygodniej i bez ruszania się z domu na platformie gov.pl (zewnetrzne tekst), gdzie szczegółowo opisano też wszystkie istotne kwestie. Jeśli korzystacie już np. z konta e-pacjenta lub rozliczania PITów na stronach rządowych, to powinniście bez problemu przejść też przez proces wniosku o dopłatę do dekodera (lub całego telewizora, ale w tym przypadku chodzi o pierwszą opcję).