Tani dekoder DVB-T2, smartwatche za bezcen i akcesoria Baseus w Biedronce

Promocje, jakich dawno nie było.

Tani dekoder DVB-T2 i inne gadżety na wyprzedaży w Biedronce

Z pewnością wielu z Was w tym tygodniu odwiedzi sklepy Biedronka w związku z głośną wyprzedażą gadżetów, sygnowanych przez znany z YouTube Kanał Sportowy. Skoro już tam będziecie, nie powinniście przegapić oferty na garść interesujących akcesoriów elektronicznych, które pojawią się w Biedronce już 28 kwietnia. Oto te najciekawsze.Zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce z DVB-T na DVB-T2 to rzecz tak ważna, że "ostrzega" przed nią nawet Alert RCB . Rząd uruchomił w związku z nią dopłaty w wysokości 250 złotych na zakup telewizora z dekoderem DVB-T2 i 100 złotych na zakup dekodera, a sklepy z elektroniką skierowały do sprzedaży przeróżne modele kompatybilnych urządzeń. Taki sprzęt sprzedawać będzie od najbliższego czwartku również Biedronka i to w cenie zaledwie 69,90 złotych.