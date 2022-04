To już pewne! POCO F4 GT to globalna wersja Redmi K50 Gaming

Potężny smartfon nie tylko dla graczy.

Kilka słów o wyglądzie POCO F4 GT

Specyfikacja POCO F4 GT

Data premiery

POCO F4 GT, a zatem nadchodzący smartfon marki pojawił się na oficjalnej grafice prasowej, co potwierdziło wcześniejsze doniesienia dotyczące tego modelu. Okazuje się bowiem, ze Xiaomi zbytnio się nie napracuje, gdyż będzie to Redmi K50 Gaming ze zmienionym logo na tylnym panelu.Już 26 kwietnia odbędzie się prezentacja POCO F4 GT. Będzie to globalna wersja Redmi K50 Gaming Edition, obecnie dostępnego tylko w Chinach. Była nadzieja, że ​​banalne przemianowanie nie zakończy sprawy i firma wprowadzi poprawki w wyglądzie smartfona. Ale w przypadku tego modelu nie wprowadzono absolutnie żadnych zmian w designie, a zatem Xiaomi poszło najkrótszą drogą z możliwych.Grafiki przedstawiające POCO F4 GT zostały opublikowane przez jeden z zagranicznych serwisów i potwierdzają, to czego wielu się spodziewało. Panel przedni jest odzwierciedleniem współczesnych trendów, gdzie starają się osiągnąć maksymalną powierzchnię użytkową wyświetlacza, redukując do minimum ramki i przenosząc przedni aparat do okrągłego otworu. Szklany tył został ozdobiony przerywanymi liniami umieszczonymi w głównym aparacie, aby pokazać ogólny styl. Smartfon będzie oferowany w kolorach czarnym i szarym, a także w jasnożółtym, który zdecydowanie wpisuje się w filozofię firmy POCO. Oficjalne nazwy marketingowe wariantów kolorystycznych POCO F4 GT to: Stealth Black, Knight Silver i Cyber ​​yellow.POCO F4 GT ma zostać wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zabezpiecza go Corning Gorilla Glass Victus.Za wydajność ma odpowiadać Snapdragon 8 Gen 1 współpracujący z 8 GB lub 12 GB pamięci RAM. Do przechowywania danych zarezerwowano 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Pod względem optyki POCO F4 GT ma potrójny zestaw aparatów na tylnym panelu, który obejmuje 64-megapikselowy czujnik główny Sony IMX686, 8-megapikselowy ultraszerokokątny czujnik Sony IMX355 i 2-megapikselowy czujnik makro. Selfie dedykowana zostanie 20-megapikselowa kamera do selfie (Sony IMX596).Smartfon będzie wyposażony w silnik wibracyjny w osi X, technologię renderowania o zmiennej rozdzielczości i będzie miał podwójne głośniki stereo z Dolby Atmos i dostrojone przez JBL.Energie w POCO F4 GT dostarczy akumulator o pojemności 4700 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie 120 W. Telefon po wyjęciu z pudełka będzie działał na systemie Android 12 z MIUI 13. Na koniec warto dodać, że ma wymiary 162,5 x 76,7 x 8,5 mm i waży 210 gramów.POCO w ostatnim czasie rozesłał właśnie oficjalne zaproszenia na nadchodzące wydarzenie, które odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. poprzez prezentację online. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na YouTube, Facebooku i Twitterze od godziny 14:00 czasu lokalnego.POCO F4 GT będzie można kupić na rynkach globalnych od 26 kwietnia 2022 roku, a zatem zaraz po zakończeniu konferencji prasowej.Nie da się ukryć, że POCO F4 GT to świetna opcja dla tych, którzy szukają mocnego i niedrogiego telefonu, który sprawdzi się świetnie nie tylko w wymagających grach, ale również podczas pracy. Jedynym minusem telefonu jest to, że nie ma wodoszczelnej obudowy.Źródło: passionategeekz / fot. tyt. passionategeekz