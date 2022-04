Rosjanin przerobił PlayStation 3. Został skazany przez sąd

Kara nie jest przesadnie surowa.

Zmodyfikowana konsola PlayStation 3 i kara ograniczenia wolności

Jakiś czas temu świat obiegła informacja, jakoby Rosja chciała zalegalizować piractwo komputerowe . Miała być to odpowiedź na sankcje nałożone na ten kraj przez państwa zachodnie i sposób dla wielu firm na możliwość kontynuowania swojej dotychczasowej działalności w oparciu o wykorzystywane wcześniej oprogramowanie. Przepisy nie weszły jeszcze w życie, a władze tego państwa nadal karzą piratów. Często w dość niespodziewanych sytuacjach.30-letni mieszkaniec miasta Lipieck w Rosji został skazany za sprzedaż zhakowanej konsoli PlayStation 3. Przez słowo "zhakowana" mamy na myśli dostosowanie jej do odtwarzania pirackich gier. Mężczyzna najpierw kupił legalny produkt, a później zmodyfikował go i wystawił urządzenie na Avito, jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych. Przez to wpadł w niemałe tarapaty.Rosjanin został ukarany rocznym ograniczeniem wolności i karą w wysokości 15000 rubli. Czysto teoretycznie kara stanowi równowartość ok. 870 złotych. Teoretycznie, bowiem w ostatnimi czasy z wymiennością rubla rosyjskiego różnie bywa.