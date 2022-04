Google Pixel Watch w pełnej krasie. Premiera w przyszłym miesiącu

Pierwszy zegarek Google nadchodzi.

Pierwszy zegarek od Google już w maju

Wygląd ujawniony, a na specyfikację trzeba czekać

W nadchodzącym miesiącu zadebiutować powinien Google pixel 6a , a wraz z nim oczekuje się, że pojawi się również Google Pixel Watch. Na temat zegarka od Google w internecie jest już głośno od ostatniego czasu, ale teraz mamy na jego temat nowe, konkretne informacje odnośnie wyglądu.Nie jest żadną tajemnicą, że Pixel Watch od dłuższego czasu jest już w fazie rozwoju, aczkolwiek wyszukiwarkowy gigant nie ujawnił do tej pory jeszcze daty premiery, więc nie było jasne, czy i kiedy pojawi się pierwsze urządzenie do noszenia z logo Google. Niemniej zgłoszenie znaku towarowego sugeruje, że Pixel Watch wkrótce zostanie oficjalnie zaprezentowany. 19 kwietnia firma Google zabezpieczyła nazwę „Pixel Watch”. Tym samym Google Pixel Watch powinien zostać zaprezentowany na Google I/O.A mając na uwadze fakt, że konferencja deweloperów odbędzie się 11 maja, niewykluczone, że będzie to najlepszy i najwłaściwszy moment, aby zaprezentować nie tylko smartfon klasy średniej, jakim jest Pixel 6a, ale również pierwszy smartwatch.Konstrukcja Google Pixel Watch nie jest wyszukana i bardziej skłaniałbym się ku stwierdzeniu, że jest dość prosta. Grafiki ujawniają zastosowanie okrągłego wyświetlacza i zaokrąglonego na brzegach szkła. Oprócz ekranu dotykowego do sterowania urządzeniem można będzie wykorzystać koronę. Rendery ujawniają również zastosowanie silikonowej bransoletki w różnych wariantach kolorystycznych.Podobno za działanie Google Pixel Watch odpowiedzialny ma być jeden z układów SoC dla urządzeń mobilnych firmy Samsung. Google ma zdecydować się na taki ruch, gdyż procesory Qualcomm powodowały problemy w połączeniu z Wear OS . I to w zasadzie tyle, co wiemy na temat specyfikacji tego zegarka, czyli niemal nic.Na ten moment nie docierają również do nas doniesienia dotyczące sugerowanej ceny detalicznej, a także te dotyczące terminu rozpoczęcia sprzedaży Google Pixel Watch. Nie pozostaje zatem nie innego, jak czekać.Źródło: @RendersByian / fot. tyt. @RendersByian