Podobno OnePlus 10 będzie lepszy od OnePlus 10 Pro w wielu aspektach

Niesamowita wydajność i piekielnie szybkie ładowanie

Źródło: Oneplus

Źródło: OnePlus

Kiedy premiera?

W dalszym ciągu wielu z nas wyczekuje prezentacji smartfona OnePlus 10 , a dzięki nowemu przeciekowi otrzymujemy informacje o specyfikacji. Co ciekawe, w części przewyższają one nawet wydany już flagowy OnePlus 10 Pro, co jest dość zaskakujące mając na uwarze fakt, że w hierarchii będzie usytuowany jednak niżej.Nie da się ukryć, że zaprezentowany kilka miesięcy temu OnePlus 10 Pro zrobił sporo zamieszania na rynku, ale zadebiutował w pojedynkę, a zatem nie był w stanie konkurować ze wszystkimi debiutującymi flagowcami. Dlatego też firma przygotowuje się do wprowadzenia standardowego modelu OnePlus 10, który według najnowszych informacji przekazanych przez @OnLeaks będzie pod pewnymi względami lepszy od modelu Pro, co jest dość zaskakujące.Według ujawnionych informacji nadchodzący OnePlus 10 będzie godnym następcą modelu OnePlus 9, który oferował solidne podzespoły w swojej cenie, w tym takie funkcje, jak wyświetlacz AMOLED o wysokiej częstotliwości odświeżania, flagowy układ Snapdragon 888 i potrójny zestaw aparatów wspierany przez Hasselblad i do tego jeszcze szybkie ładowanie przewodowe, jak również bezprzewodowe. Okazuje się, że OnePlus 10 ma wprowadzić znaczące ulepszenie względem OnePlus 9.Podobno OnePlus obecnie testuje dwa warianty prototypów, jeden z nich wykorzystuje układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ , a drugi z MediaTek Dimensity 9000. Podobno nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja odnośnie wyboru, dlatego też nie jest jasne, który będzie masowo produkowany jako OnePlus 10. Ten pierwszy z pewnością byłby lepszą opcją, gdyż jest następcą Snapdragona 8 Gen 1 wykorzystanego w OnePlus 10 Pro. Niestety nadal nie jest jasne, który SoC przejdzie od prototypów do ostatecznej wersji.MediaTek Dimensity 9000, jest wytwarzany w 4nm procesie litograficznym i składa się z ośmiordzeniowego procesora (1x ARM [email protected] , 3x ARM [email protected] , 4x Cortex-A510) i układu graficznego ARM Mali-G710 MC10.Natomiast Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ będzie w konfiguracji 1 + 3 + 4 z rdzeniami Cortex-X2, Cortex-A710 i Cortex-A510. A procesor graficzny to w dalszym ciągu Adreno 730. Warto dodać, że wytwarzany będzie w procesie 4nm przez TSMC.Jeden z zastosowanych układów SoC ma współpracować z 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Oba podzespoły z najwyższej półki, a zatem RAM typu LPDDR5x, a pamięc masowa to UFS 3.1. Android 12 będzie dostępny zaraz po wyjęciu z pudełka wraz z interfejsem OxygenOS 12 w przypadku wariantu międzynarodowego.Jeśli chodzi o wyświetlacz, ma zostać zastosowany 6,7-calowy panel typu LTPO AMOLED, który oferuje odświeżanie adaptacyjne z częstotliwością 1-120 Hz, ale tylko w rozdzielczości FullHD+.Energię dostarczy akumulator o pojemności 4800 mAh. Podobno OnePlus 10 będzie kolejnym smartfonem OnePlus, który wykorzysta prędkość ładowania 150 W. Ta nowa metoda ładowania może odzyskać 50% utraconej energii w ciągu zaledwie pięciu minut. Dla przypomnienia OnePlus 10 Pro ma 80 watów na przewodzie.Podobno OnePlus w celu utrzymania kosztów w ryzach, zdecyduje się na cięcia w sferze aparatów. I choć nadal ma zastosować zestaw trzech obiektywów i współpracować przy tym z Hasselblad, to jednak spekuluje się, że finalne wyniki będą, co najwyżej na poziomie OnePlus 9, jak nie gorsze. @OnLeaks wymienia główny aparat o rozdzielczości 50 MP, a także ultraszerokokątną kamerę 16 MP i wreszcie kolejne makro 2 MP. Z przodu spodziewamy się aparatu 32 MP.Podobno OnePlus 10 nie otrzyma suwaka do szybkiej zmiany profilów dźwiękowych. Ten zabieg ma również przełożyć się na obniżenie kosztów produkcji.OnePlus jest obecnie na wczesnym etapie testów obu modeli i prawdopodobnie zobaczymy premierę OnePlus 10 dopiero w drugiej połowie 2022 roku. To oznacza, że debiut nastąpi znacznie później, niż zakładały poprzednie dośnienia..W dalszym ciągu brakuje nam informacji na temat wyceny OnePlus 10, Jeśli jednak będzie na znacznie niższa, niż w przypadku OnePlus 10 Pro, to smartfon powinien stać się bardzo ciekawą alternatywą dla znacznie droższych flagowców konkurencji.Źródło: OnePlus / fot. tyt. OnePlus