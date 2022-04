Xiaomi Mix Fold 2 rozwiąże duży problem składanych smartfonów

Zapowiada się ciekawie.

Źródło: Unsplash / Mika Baumeister

Czym jeszcze będzie wyróżniał się “składak” Xiaomi?

Składane smartfony są coraz lepsze, ale ciągle wiele brakuje im do perfekcji, szczególnie w kwestii ergonomii i wytrzymałości. Właściwie wszystkie modele dostępne na rynku mają ten sam problem - są dosyć grube po złożeniu, a zawiasy są skomplikowane i podatne na uszkodzenia. Informacje o nadchodzących modelach tego typu napawają jednak nadzieją, że uda się w końcu stworzyć innowacyjny produkt, który będzie smukły w każdej formie, a mechanizm składania będzie prosty i niezawodny.Jak donosi znany autor przecieków ukrywający się pod pseudonimem Digital Chat Station, przykładem takiej zmiany może być smartfon Xiaomi Mix Fold 2. Podobno, będzie on mógł pochwalić się wyraźnie ulepszoną konstrukcją, która znacznie poprawi doznania z użytkowania. Według źródła, Fold 2 będzie miał całkiem nowy układ zawiasów, dzięki czemu obudowa będzie cieńsza, a także łatwiejsza w składaniu i rozkładaniu. Cała konstrukcja ma być też lżejsza od poprzednika, ale będzie to okupione niestety mniejszą pojemnością baterii. Źródło wspomina też o zastosowaniu szkła AG i wzornictwie nawiązującym do Xiaomi 12 Ultra.Jak podaje portal Gizchina, powołując się na raport DSCC, 99 procent rynku składanych smartfonów należy do Samsunga i Huaweia, a zaledwie 1 procent do reszty, w której znajduje się między innymi Xiaomi. Mix Fold 2 musi więc być modelem przełomowym, jeśli Chińczycy chcą zacząć liczyć się w tej niszy.Według pierwszych przecieków, model ma zostać wyposażony w 6,5-calowy ekran zewnętrzny i 8-calowy panel wewnątrz. Oba będą wykonane w technologii OLED i mają cechować się wysoką częstotliwością odświeżania. Co istotne, kamera do wideorozmów będzie ciągle ulokowana na tradycyjnej wysepce, a nie pod powierzchnią ekranu. Za wydajność będzie odpowiadał flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus Premiera Xiaomi Mix Fold 2 ma odbyć się już niedługo, bo jeszcze w drugim kwartale tego roku. Jest więc duża szansa, że urządzenie zobaczymy jeszcze przed wakacjami.Źródło: Gizchina / fot. tyt. Xiaomi