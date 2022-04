Tak prezentuje się POCO Watch. Czy nie wygląda znajomo?

To będzie świetny zegarek

Źródło: digit.in

Specyfikacja POCO Watch

Jeśli z niecierpliwością wyczekujesz smartwatcha marki POCO to wszystko wskazuje na to, że już nie musisz. Okazuje się bowiem, że będzie to wariant jednego z zegarków Xiaomi wprowadzonego na rynek w ostatnim czasie pod inną marką.Już miałeś okazję w ostatnim czasie czytać recenzję Haylou RS4 Plus na naszym serwisie, to wiedz, że Właśnie taki będzie nadchodzący zegarek POCO - POCO Watch. Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi nie wprowadzi znaczących zmian w projekcie względem wspólnego zegarka RS4 Plus. To akurat dobra informacja, gdyż model ten ma do zaoferowania między innymi wyświetlacz typu OLED, w przypadku tanich smartwatchy w dalszym ciągu jest rzadkością.Projekt zegarka POCO został ujawniony za pośrednictwem serwisu przez Digit we współpracy z Stevem Hemmerstofferem znanym również jako @OnLeaks. Grafiki dają nam pierwsze spojrzenie na nadchodzący smartwatch POCO ze wszystkich stron. Oprócz ujawnienia samego wyglądu docierają do nas również pierwsze informacje na temat specyfikacji. Czego zatem możemy się spodziewać?Zgodnie z przekazanymi informacjami POCO Watch będzie miał korpus w kształcie kwadratu z przyciskiem po prawej stronie ramki. Silikonowe paski będą dostępne w kolorach czarnym, niebieskim i kości słoniowej.Najnowszy smartwatch POCO będzie wyposażony w 1,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 360 × 320 pikseli i zakrzywionych krawędziach. Jest to kolorowy wyświetlacz dotykowy ze wsparciem ze strony bocznego przycisku ułatwiającego nawigację. Tarcza zegarka ujawniona na grafikach zawiera całkowitą liczbę kroków i inne informacje związane z kondycją.Tak samo, jak wspominany Haylou RS4 Plus ma zostać wyposażony w optyczny czujnik tętna i czujnik do śledzenia tlenu we krwi (SpO2). Będzie to zegarek ze stopniem wodoodporności 5ATM, co oznacza, że ​​można będzie z nim pływać (zanurzenie do 50 m) i brać prysznic, aczkolwiek lepiej nie moczyć go w gorącej wodzie.Korpus wydaje się smukły, a same zegarek będzie lekki, gdyż ma ważyć raptem 31 gramów. Wykonany zostanie z wysokiej jakości stopu aluminium, dzięki czemu będzie bardzo dobrze prezentował się na nadgarstku. POCO Watch ma wymiary 39,1 × 34,4 × 9,98 mm.Źródło: digit.in / fot. tyt. digit.in